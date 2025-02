Tra i 29 artisti in gara al Festival di Sanremo 2025 c’è anche Tony Effe. Questa sera, martedì 11 febbraio, il rapper romano salirà per la prima volta sul palco dell’Ariston esibendosi con il brano “Damme ‘na mano“. Domenica, 9 febbraio, Tony è sbarcato nella città ligure insieme alla fidanzata Giulia De Lellis. E, ancora prima dell’inizio della kermesse musicale, la coppia ha già rubato la scena. Il motivo? Stando ad un’indiscrezione lanciata da Il Corriere della Sera, il cantante avrebbe ordinato 4mila rose rosse da regalare alla fidanzata. A quanto pare, non è chiaro se si tratti di una sorpresa per San Valentino o se, invece, dietro questo gesto si nasconda una possibile proposta di matrimonio.

A destare ancora di più i sospetti è stato, poi, un commento di Tony. Ieri, lunedì 10 febbraio, il 33enne ha dato il via alla settimana sanremese inaugurando il chiosco di street food romano “Damme da magnà”, ispirato per l’appunto al suo brano. Mentre distribuiva il cibo ai fan, accompagnato da Noemi (con cui duetterà nella serata delle cover), un ragazzo gli ha chiesto: “Tony, ma questa proposta di matrimonio?”. “No comment”, ha risposto il rapper, mandando in tilt i fan.

Dopo il commento inaspettato di Tony Effe, lo Chef Ruben Bondì ha scherzato: “Quando le darà l’anello se sposa”. Nel frattempo, Noemi ha smorzato la situazione, applaudendo divertita. Insomma, una replica piuttosto ambigua quella del rapper che, invece di smentire i rumors, pare averli alimentati. Il cantante e Giulia De Lellis sono fidanzati da pochi mesi, ma la storia sembra procedere ad un ritmo molto veloce. Nonostante l’esclusione dal DopoFestival, l’influencer si trova comunque a Sanremo per accompagnare il fidanzato in quest’avventura, dimostrando di essere ormai inseparabili. E, a quanto pare, questa presenza potrebbe riservare altre sorprese, tra cui una possibile proposta di matrimonio.

Il gossip ha ovviamente fatto il giro del web, scatenando reazioni contrastanti. Da un lato, c’è chi tifa per questa coppia, sperando di vedere il rapper inginocchiarsi per fare la fatidica domanda all’ex corteggiatrice. Dall’altro, alcuni credono che la risposta vaga di Tony sia solo un pretesto per attirare maggiormente l’attenzione in vista della gara. Ad ogni modo, non resta che attendere cosa succederà realmente tra la coppia nel corso del Festival di Sanremo 2025.