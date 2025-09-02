Giulia De Lellis e Tony Effe si sposano? Lei lo difende e insinua il dubbio sul matrimonio con un criptico commento: "Marito? Messo in lista"

Giulia De Lellis difende Tony Effe e asfalta un hater: “Marito in gamba? Ce l’ho nella lista

La storia d’amore tra Giulia De Lellis e Tony Effe procede a gonfie vele e ben presto sarà coronata dall’arrivo di una bambina che chiameranno Priscilla. Infatti manca poco al porto e l’influencer ex volto di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip si sta preparando per il lieto arrivo. Come sempre condivide tutto con i suoi follower e proprio ieri ha postato un video con lei intenta a preparare la borsa per il parto rivelando a chi la segue come è composta.

Tuttavia tra i tanti commenti di auguri e complimenti non sono mancati anche i commenti più acidi e cattivi a cui Giulia ha replicato a tono zittendoli. Scendendo nel dettaglio un utente le ha scritto: “La prima cosa che ti serve è un marito esageratamente in gamba” puntuale è stata la replica di Giulia De Lellis che ha difeso Tony Effe asfaltando l’hater che l’ha criticata da un profilo fake: “Abbiamo anche quello ma non l’ho messo nella lista!” Insomma l’influencer ha zittito con ironia pungente le critiche e gli attacchi ma nel frattempo ha anche insinuato il dubbio che ben presto possano esserci dei fiori d’arancio.



Giulia De Lellis e Tony Effe si sposano? La replica dell’influencer insinua il dubbio sul matrimonio in vista

La replica dell’influencer, infatti, ha insinuato il dubbio di un loro matrimonio nei progetti. Giulia De Lellis e Tony Effe si sposano dopo la nascita della loro prima figlia? Il commento piccato dell’influencer è stata solo la risposta a tono all’attacco di un hater ma già in passato Giulia ha speso delle splendide parole sul compagno lasciando intedere che il matrimonio sia nei piani mentre Nicolò Rapisarda, questo il nome vero del rapper, a domanda diretta si è trincerato dietro un no comment. Quel che è certo è che i due giovani sono emozionati e felici e la loro gravidanza è stata pensata e voluta: “Fosse stato per il mio ragazzo, già dopo due o tre mesi che stavamo insieme potevano avere un bambino. Io ho preferito aspettare, risolvere alcune situazioni, prendere una casa più grande e poi abbiamo iniziato a provarci.”