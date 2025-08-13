Giulia De Lellis e Tony Effe: fuga a Borgo Egnazia, tra lusso e dolce attesa della loro prima bambina.

Giulia De Lellis e Tony Effe in Puglia nel loro posto preferito: vacanza da sogno

Giulia De Lellis e Tony Effe si godono le ultime vacanze in Puglia prima della nascita di Priscilla, la loro prima figlia. La nota influencer, conosciuta a tutti per essere stata corteggiatrice a Uomini e Donne quando sul trono era seduto Andrea Damante, è oggi incinta e manca davvero pochissimo al parto. In questo periodo si trovano entrambi a Borgo Egnazia, uno splendido resort in Puglia rigorosamente 5 stelle per replicare le vacanze dell’anno scorso.

Anche nel 2024, infatti, Giulia De Lellis e il compagno rapper avevano fatto una vacanza nello stesso luogo che oggi è diventato a tutti gli effetti un posto del cuore. Nelle loro fotografie e storie su Instagram si vedono immagini mozzafiato, tra mare, campi di golf e selfie da invidia. E pensare che ormai da poco i due sono usciti allo scoperto dopo mesi di domande da parte dei follower che non capivano la loro situazione sentimentale. Poi il post di Tony Effe su Instagram ad ufficializzare la storia d’amore, e dopo poco ancora, la notizia della gravidanza.

Giulia De Lellis e Tony Effe, quando nasce la prima figlia Priscilla? La data

Quando partorisce Giulia De Lellis? L’influencer non ha mai tenuto il resoconto delle settimane ai suoi follower, ma in base alla foto dell’annuncio della gravidanza, la figlia Priscilla nascerà a breve, nel periodo che va dalla fine di agosto e l’inizio di settembre. Intanto, possiamo aspettare con loro l’arrivo della bambina mentre si godono gli ultimi istanti di relax in Puglia. Giulia De Lellis si rigenera tra piscina e colazioni da sogno mentre Tony Effe si dedica al golf, una delle sue più grandi passioni dopo la musica.