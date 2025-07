E’ un’estate dal sapore diverso per Giulia De Lellis e Tony Effe e non solo per la calura stagionale e per l’amore travolgente che ormai vivono da diversi mesi; l’influencer è nel pieno della gravidanza ed è dunque prossima a dare alla luce la prima figlia della coppia, Priscilla. In attesa di realizzare il sogno di diventare genitori, come racconta Gossip e Tv hanno deciso di trascorrere qualche giorno di relax in Sicilia; una vacanza che pare essere anche un momento per mettersi alla prova come futuri genitori.

Resort di lusso e piacevole compagnia di amici, il tutto tra le bellezze siciliane; questa la ricetta estiva per Giulia De Lellis e Tony Effe in attesa di poter finalmente abbracciare la loro prima figlia, Priscilla. Come anticipato, pare che i due stiano già vivendo delle piccole ‘prove’ da futuri genitori. Fanpage racconta infatti della tenera compagnia di un bambino, figlio di amici anche loro in vacanza in Sicilia, con il quale la coppia starebbe passando diverso tempo alternando anche attività e momenti di svago. In particolare – come racconta Gossip e Tv – sarebbe in particolare Tony Effe a divertirsi con il piccolo tra giochi e passatempi.

Giulia De Lellis e Tony Effe, amore a gonfie vele e pronti ad abbracciare Priscilla

Insomma, è chiaro che Giulia De Lellis e Tony Effe non vedano l’ora che queste settimane passino in fretta; la gravidanza dell’influencer procede nel migliore dei modi e il relax della vacanza in corso non può che essere un ulteriore toccasana per arrivare carichi ai momenti cruciali. La prima figlia della coppia, Priscilla, si presume che vedrà la luce il prossimo autunno – più o meno ad ottobre – e le due certezze del momento sono l’amore sempre più solido per la coppia e la trepidante e gioiosa condivisa di vivere il sogno di diventare genitori.