Giulia De Lellis “Ecco perché ho stravolto la mia vita”/ L’addio a Iannone è stato…

Giulia de Lellis ha lasciato il suo Andrea Iannone, almeno così sembra, ha lasciato la casa Svizzera ed ha ripreso in mano la sua vita da donna in carriera, single e felice anche se un po’ sola. Un vero e proprio terremoto che in molti hanno assimilato ad un possibile tradimento del pilota ma che invece potrebbe avere radici ben più profonde radicate nella veridicità dei sentimenti e nella voglia di “non accontentarsi mai perché il tempo è breve”. Questo è quello che lascia intendere proprio Giulia De Lellis parlando di quello che è successo in questo momento nella sua vita e spiegando anche la causa di questo terremoto scrivendo su Instagram: “Prima di questo caos, sono scesa a Roma per stare vicino ad una persona a me molto cara che ha scoperto di avere un male da distruggere il prima possibile. È giovane, forte, così forte che siamo rimasti tutti spiazzati..”.

GIULIA DE LELLIS HA SPIEGATO COSA HA CAUSATO IL TERREMOTO NELLA SUA VITA

Proprio per questo poi va avanti con il suo messaggio social spiegando che certe cose non si capiscono se non le si vive da vicino ed è per questo che Giulia De Lellis ha deciso di dare il via ad un vero e proprio terremoto nella sua vita, un terremoto emotivo che l’ha spinta ad una serie di drastiche decisioni: “Ho preso decisioni che non avrei mai pensato di prendere, ho fatto cose che non avrei mai creduto di fare, e sapete che c’è ? Mi sento bene. Mi sento viva! È tutto troppo breve per accontentarsi”. Forse in queste decisioni difficili c’è anche quella di lasciare Andrea Iannone e tornare alla sua vecchia vita?

Ecco di seguito il suo post integrale:





