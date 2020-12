Giulia De Lellis “faccio un film”/ Video, debutto al cinema con Fabio Volo

Giulia De Lellis da Uomini e Donne al grande schermo: la ex di Andrea Damante ha annunciato sui social il suo debutto al cinema in un film. Non è uno scherzo, ma realtà. A confermarlo è proprio la influencer con un video pubblicato su Instagram accompagnato dalla didascalia: “prossimamente al cinema si, avete capito bene anche voi !!! :)”. Nel breve video la De Lellis avvisa mamma, nonna e zia “nonna ma ha capito che faccio un film, zia mi hanno preso faccio un film”, ma poi scopre che si trattava solo di un sogno. A svegliarla è una telefonata di Fabio Volo che le ricorda l’appuntamento sul set con la ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, sorridendo alla camera, dice “allora non era un sogno!”.

Giulia de Lellis assente sui social: interpreterà se stessa in un film

La notizia di questo film spiegherebbe come mai Giulia De Lellis nell’ultimo periodo è stata spesso assente dai social forse perché impegnate nelle riprese di quello che è il suo debutto sul grande schermo. Stando alle prime anticipazione la De Lellis condividerà il set con Fabio Volo e Nino Frassica e le riprese del film sarebbero in corso proprio a Roma. Al momento non è dato sapere di più, anche se la De Lellis nel film interpreterà proprio se stessa. Che dire un’altra bella soddisfazione per la De Lellis che dopo aver conquistato la tv e i social chissà che non possa conquistare anche il mondo del cinema. Entusiasti i fan che si sono subito complimentati con la loro beniamina: “Non me lo aspettavo complimenti Giulietta” e “Giulia sono felicie stai realizzando tutti i tuoi sogni e ogni giorno sei sempre più bella sei unica” sono solo alcuni dei tantissimi commenti da parte dei fan. Ecco il video condiviso dalla De Lellis sul suo profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)





© RIPRODUZIONE RISERVATA