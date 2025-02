Giulia De Lellis è la fidanzata di Tony Effe, il rapper tra i cantanti protagonisti del Festival di Sanremo 2025 con il brano “Damme ‘na mano”. La coppia è una delle più chiacchierate e ricercate dai fotografi e c’è chi ha lanciato un bomba: il rapper sarebbe pronto a chiederle la mano durante il Festival? Da giorni non si parla d’altro, ma al momento non è dato sapere se e quando il rapper di “Sesso e samba” farà un gesto così importante per la sua vita. Una cosa è certa: prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra la De Lellis e il rapper romano che hanno confermato ed ufficializzato la loro relazione a settembre scorso con un selfie di coppia che ha fatto impazzire i fan! Da tempo si rincorrevano voci di una presunta relazione tra i due, ma giustamente hanno aspettato il momento giusto per uscire allo scoperto. Dopo un’estate bollente Tony Effe e Giulia De Lellis hanno confermato il loro amore sui social: un semplice post con tanto di fotografie accompagnata dalla didascalia “È stata un’estate bellissima”.

In realtà la conferma della loro lovestory era arrivata poco tempo prima da Cristiano Malgioglio che, involontariamente, aveva pubblicato sui social una foto che li ritraeva insieme. Anche la De Lellis ha confermato la laison scrivendo: “il” mio cuore è leggero e, forse, non è più neanche troppo solo”.

Tony Effe e Giulia De Lellis stanno pensando al matrimonio?

La storia d’amore tra Giulia De Lellis e Tony Effe non teme il gossip né tantomeno le critiche; del resto la influencer, ex di Andrea Damante prima e poi di Irama, è abituata a vivere relazioni con personaggi famosi. Ma come si sono conosciuti? La scintilla sarebbe scattata inaspettatamente durante il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser dove Tony Effe è stato invitato per cantare la super hit “Sesso e samba”. Uno scambio di sguardi che ha lasciato il segno, visto che i due hanno iniziato a frequentarsi assiduamente fino all’inizio di una bella relazione. Il rapper è follemente innamorato al punto da scrivere sui social: “La mia ragione di vita” e dedicarle perfino un pensiero durante uno dei suoi concerti a Roma.

Anche Giulia De Lellis gli ha dimostrato in più occasioni il suo amore come quando si è schierata dalla sua parte dopo il caso del concerto di Capodanno a Roma saltato per alcuni frasi sessiste contenute nelle sue canzoni. “La musica, come tutta l’arte, si discute, non si censura” – ha detto la De Lellis in difesa del fidanzato che ha descritto dalle pagine de La Repubblica come un “uomo attento, dolce, gentile, premuroso”.