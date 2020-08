Giulia De Lellis “flirt con Carlo Beretta? Fake news”/ “Camicia bagnata è di un amico

Giulia De Lellis e Carlo Beretta stanno insieme? Nelle ultime ore sui social è scoppiato un nuovo gossip dell’estate legato alla ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, proprio nel programma di successo di Maria De Filippi, ha conquistato il cuore del tronista Andrea Damante. Una storia d’amore importante quella tra il dj – tronista e la influencer che sono stati insieme per tantissimi anni. Poi è arrivata la crisi, la coppia ha deciso di separarsi e legarsi a nuove persone, ma proprio pochi mesi la notizia che i tantissimi fan si aspettavano: Giulia e Andrea sono tornati insieme. L’idillio però è durato davvero quanto un gatto in tangenziale, visto che la coppia si è nuovamente lasciata. Ora che la De Lellis è “tornata sulla piazza” si parla già di un nuovo flirto con Carlo Beretta, amico proprio di Andrea Damante. E’ davvero così? Una cosa è certa l’amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis è nuovamente giunto al capolinea come ha confermato lo stesso tronista dalle pagine del settimanale Chi di Alfonso Signorini a cui però non ha fornito alcuna motivazione. Non è dato sapere cosa sia successo tra i due, anche se ricordiamo che non è la prima volta che i Damellis, come li chiamano i fan, si lasciano.

Giulia De Lellis dopo Andrea Damante ha già un nuovo fidanzato?

In passato la storia tra Giulia De Lellis e Andrea Damante terminata per un tradimento come ha raccontato la stessa De Lellis nel libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!” diventato un best seller. Nonostante il ritorno di fiamma, la quarantena trascorsa insieme, per la coppia è nuovamente arrivato il momento di dirsi “addio”. Intanto per la De Lellis sembrerebbe essere già arrivato un nuovo amore: si tratta di Carlo Beretta, erede dello storico marchio di armi Beretta, con cui è stata sorpresa a festeggiare il compleanno della nipotina Matilda. In alcune Stories pubblicate su Instagram, si vede la De Lellis lanciata in piscina e poi riapparsa con una camicia proprio del Beretta. Poco dopo il video è stato rimosso da Instagram, ma la De Lellis ha voluto smentire la cosa con un altro video dicendo: “comunque ragazzi con queste fake news mi fate dei disastri allucinanti. C’è Ludovico che è inca**ato nero, anzi offesissimo perché la camicia che indossavo era la sua Loro Piana. Tra l’altro gli si è anche un po’ rovinata, quindi è disperato, è arrabbiato con voi!” ha detto con ironia la De Lellis in una delle sue tante IG stories. Ludovico è il suo migliore amico”.



