Giulia De Lellis, flop per Love Island?/ “Dirigenti molto delusi dagli ascolti”

Giulia De Lellis ha fatto il suo esordio come conduttrice con Love Island, un format molto atteso e su cui si puntava tanto. Tante aspettative sulla De Lellis, influencer da quasi 5 milioni di follower, e per questo molto amata nel web; tuttavia, web e Tv non sempre combaciano e, anzi, spesso mostrano importanti differenze. Lo dimostrerebbe il flop registrato da Love Island in fatto di ascolti. Lo show delle coppie è arrivato in chiaro anche su Real Time ma i risultati ottenuti dalla messa in onda pare abbiano deluso non poco gli addetti ai lavori. Lo conferma Giuseppe Candela per Dagospia, svelando i dettagli di questo esordio non proprio soddisfacente del programma condotto dalla celebre influencer.

Flop per Giulia De Lellis e Love Island? L’indiscrezione

“Un format forte e una conduttrice amata sui social: un prodotto pronto ad esplodere. Stiamo parlando di Love Island, il programma prodotto da Discovery che è sbarcato in chiaro su Real Time.” scrive Candela. Entra allora nel dettaglio della questione, spiegando che “La trasmissione con la pompatissima Giulia De Lellis non ha richiamato pubblico (dimostrazione che gli influencer in sul piccolo schermo non smuovono nulla) e i risultati si sono rivelati flop, fermi intorno all’1% di share.” Il giornalista conclude, ammettendo che si tratterebbe di “Un dato che avrebbe parecchio deluso il gruppo di lavoro e i dirigenti (anche per i costi). La frittata ormai è fatta.” Che possa incidere sul futuro da conduttrice di Giulia De Lellis?

