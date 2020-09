Giulia De Lellis, foto con brufoli e senza make up/ “Senza filtri è un’altra storia”

Giulia De Lellis senza make up e senza filtri su Instagram. L’influencer ha deciso di mostrarsi totalmente al naturale pubblicando un selfie che, in poco tempo, ha fatto il giro del web. Una foto condivisa tra le storie di Instagram e che è stata particolarmente apprezzata dai fan che hanno sempre ammirato la sincerità dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Dopo Aurora Ramazzotti, tra le prime a condividere una foto in cui mostrava la pelle del viso con l’acne, anche Giulia De Lellis, seguita da più di 4,9 milioni di followers, ha deciso di lanciare un messaggio importante. “Nessun make up. Mi avete chiesto cosa intendo quando dico che la situazione pelle è una tragedia. Ecco, intendo questo. Senza filtri è una storia diversa, tutto!”, ha scritto l’ex fidanzata di Andrea Damante.

GIULIA DE LELLIS, PROBLEMI ALLA PELLE: “QUANTI FARMACI HO PRESO”

Giulia De Lellis, prima ancora di pubblicare un selfie in cui si mostra senza trucco e senza filtri, aveva già parlato dei problemi alla pelle commentando la foto di Aurora Ramazzotti con l’acne. In quell’occasione, l’ex compagna di Andrea Damante svelò di aver fatto molte cure e di aver assunto diversi farmaci per poter risolvere i suoi problemi. “Chi mi segue da un po’ avrà sicuramente notato quante cure, quanti prodotti esperimento, quanti farmaci ho preso, in questo caso si parla proprio di acne”, scriveva la De Lellis aggiungendo – “Se devo pubblicare un post e so che quasi cinque milioni di persone devono vedermi e un brufolo, prendo e lo cancello. Sicuramente sbagliando“. Oggi, però, Giulia ha scelto di non coprire più i suoi problemi di pelle e mostrare ai suoi quasi cinque milioni di followers com’è l’aspetto del suo viso senza trucco e senza filtri.



