Giulia De Lellis, foto nuda su Instagram/ Il fotografo: “Una fonte di ispirazione”

Giulia De Lellis provoca su Instagram. L’influencer ha deciso di mostrarsi sui social ma in una “veste” diversa. Ha condiviso infatti una foto in topless, oscurando alcuni particolari per evitare la censura del social network. Lo scatto condiviso dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stato realizzato da un noto fotografo di moda. Si tratta di David Bellemere, che ha collaborato anche con Victoria’s Secret. Ha scelto Giulia De Lellis come musa per alcune fotografie artistiche audaci, ma comunque non volgari. La giovane si è mostrata completamente nuda nell’immagine: i capelli bagnati scivolano sul suo corpo, un braccio invece nasconde un seno. L’altro è libero, ma oscurato lievemente per evitare la censura da parte di Instagram, che ha una politica restrittiva per quanto riguarda i nudi. La foto ha catalizzato subito l’attenzione dei suoi fan: tantissimi i like in pochi minuti, oltre che i commenti.

GIULIA DE LELLIS, FOTO TOPLESS SU INSTAGRAM. E IL FOTOGRAFO RINGRAZIA…

La foto in topless di Giulia De Lellis ha diviso i social. C’è chi ha apprezzato il coraggio dell’ex gieffino nel mostrarsi e l’arte, ma c’è anche chi invece non ha gradito l’esibizionismo nella scelta del topless esplicito. E non manca la delusione di chi ritiene che sia una foto un po’ spinta. Ma la maggior parte dei commenti sono positivi. Il fotografo David Bellemere ha lasciato il segno anche tra i commenti. «Thanks to you to be such an inspiration for us», ha scritto su Instagram nel post di Giulia De Lellis. Il fotografo l’ha ringraziata per essere stata un’ispirazione per loro. Intanto la storia d’amore con Andrea Iannone procede a gonfie vele. L’influencer è volata anche dall’altra parte del mondo per seguire il suo amato e staccare dalla quotidianità. Un periodo di relax, una sorta di parentesi sabbatica, anche se dia social Giulia De Lellis non si prende mai una pausa, anzi…





© RIPRODUZIONE RISERVATA