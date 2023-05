Giulia De Lellis, gaffe grammaticale sui social/ “Scrivo così per pigrizia e…”

Giulia De Lellis commette grave errore grammaticale sui social: la polemica

Giulia De Lellis, in passato, è stata spesso protagonista di alcune gaffe social che hanno suscitato diverse critiche sul web. Questa volta, però, la nota e seguitissima influencer ha pubblicato un messaggio con un evidente errore grammaticale e gli utenti hanno voluto bacchettarla.

Giulia De Lellis bersagliata sui social dopo la sfilata a Cannes/ L'abito "copiato"

L’errore in questione riguarda la “eh” al posto della “é” in un messaggio social, probabilmente collegato alla scomparsa della donna incinta di cui si parla in questi giorni: “Ma eh una ragazza, quando eh successo” ha scritto l’influencer suscitando, ovviamente, la reazione del web. I “professori” come Giulia De Lellis li ha definiti non si sono sprecati con commenti di correzione all’ex corteggiatrice che, naturalmente, non ha tardato a replicare con tanto di microfono in una mano e il sarcasmo dall’altra.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta si sposano?/ "Stiamo scegliendo l'anello" ma...

Giulia De Lellis la replica alle critiche sui social sulla gaffe grammaticale

Giulia De Lellis, dopo numerosi commenti che ha corretto il suo errore grammaticale, ha replicato agli utenti con il microfono in mano. Su una storia Instagram, l’influencer ha dichiarato: “Raga grazie a tutti per avermi ricordato come si scrive e con l’accento” esordisce.

E ancora: “Giusto un piccolo problema. Comunicazione di servizio. Da quando sono piccola, siccome scrivo molto in fretta, per pigrizia non sposto il dito in alto e poi a destra per selezionare la e che voglia con la tipologia di accento corretto. Quindi facevo prima, faccio prima a scrivere eh. E da quel giorno quando scrivo di corsa e soprattutto in famiglia, mi permetto di fare questo piccolo errore grammaticale. Ma che sono anni che tutti sanno insomma. Era una cosa che avevo già detto comunque. Non siete stati attenti, professori!” ha concluso Giulia De Lellis con sarcasmo.

Giulia De Lellis, altro che Andrea Damante/ Dedica al fidanzato Carlo Beretta...

© RIPRODUZIONE RISERVATA