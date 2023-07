Giulia De Lellis, gaffe social al concerto di Lana Del Rey/ Confonde il testo di una sua canzone con…

Giulia De Lellis confonde Lana Del Rey con Louis Armstrong: la gaffe social

Lana Del Rey è protagonista in questa estate di una serie di eventi musicali. E, a uno di questi concerti, ha preso parte anche Giulia De Lellis. Tuttavia l’influencer si è resa protagonista di una gaffe social che non è affatto passata inosservata sul web.

Condividendo uno scatto del concerto sulle Instagram stories, la ragazza ha anche scritto alcune frasi del testo di una canzone che, tuttavia, non è di Lana Del Rey: “Summertime, and the livin’ is easy, fish are jumpin’, and the cotton is high, oh, your daddy’s rich and your ma’ is good lookin’, so hush, little baby, don’t you cry“. La De Lellis, convinta che il testo fosse della canzone di Lana Del Rey Summertime sadness, ha in realtà confuso il titolo con Summertime, un’aria composta da George Gerswhin e portata al successo da Louis Armstrong e Ella Fitzgerald.

Ironia e critiche dal web: “Non capisco perché fingersi fan“

La gaffe di Giulia De Lellis, frutto di un fraintendimento del titolo del brano di Lana Del Rey, è diventata presto virale sui social e gli screenshot della sua Instagram story incriminata sono presto rimbalzati su Twitter. In molti hanno commentato con sarcasmo l’errore della giovane influencer, avanzando diverse critiche contro di lei: “GDL al concerto di Lana Del Rey a Lido di Camaiore, mette il testo di Summertime di Louis Armstrong mentre lei canta Summertime Sadness.. Non capisco perché fingersi fan, si vede che fa fico vantarsi di essere andati“.

Ma anche: “In che senso Giulia De Lellis ha messo una storia del concerto di Lana con il testo di Summertime di Louis Armstrong invece di Summertime Sadness“. E ancora: “Rido per giulia de lellis che si è sforzata di fare la profonda acculturata di musica andando al concerto di Lana del Rey postando un video dove canta summertime sadness mettendo il testo di un’altra canzone di un altro cantante io vivo per lei“.

GDL al concerto di Lana Del Rey a Lido di Camaiore, mette il testo di Summertime di Louis Armstrong mentre lei canta Summertime Sadness.. 😅 Non capisco perché fingersi fan, si vede che fa fico vantarsi di essere andati pic.twitter.com/gPD93YoIAw — Alessia (@Alessia01_) July 3, 2023

IN CHE SENSO GIULIA DE LELLIS HA MESSO UNA STORIA DEL CONCERTO DI LANA CON IL TESTO DI SUMMERTIME DI LOUIS ARMSTRONG INVECE DI SUMMERTIME SADNESS pic.twitter.com/1yxG8SwqNT — beppe (@REPTHEESTALLION) July 3, 2023

rido per giulia de lellis che si è sforzata di fare la profonda acculturata di musica andando al concerto di Lana del Rey postando un video dove canta summertime sadness mettendo il testo di un’altra canzone di un altro cantante io vivo per lei — Hello It’s me. (@patri_k__) July 3, 2023













