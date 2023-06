Giulia De Lellis gaffe su battibecco Francesca Pascale e Ricca/ L’influencer furiosa, ma la notizia è vecchia

Giulia De Lellis e la gaffe su Francesca Pascale: cosa è successo

Giulia De Lellis è stata protagonista dell’ennesima gaffe sui social, non è la prima volta che l’influencer fa uno scivolone che il popolo web le fa notare. Questa volta, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha condiviso tra le sue storie Instagram un video in cui Piero Ricca fa delle domande inappropriate a Francesca Pascale ex compagna di Silvio Berlusconi: “Lei era lesbica già quando abitava con Berlusconi? Quando lei faceva il lecca lecca a Napoli con il calippo io già facevo le contestazioni a Berlusconi…”

Naturalmente le constatazioni di Ricca fecero infuriare la Pascale e così iniziò un’accesa discussione fra i due. Questo avvenimento però, risale allo scorso marzo. Giulia De Lellis era, invece, convinta che la lite fosse avvenuta in queste ore dopo il funerale di Silvio Berlusconi: “Vomito, mi ha rovinato la mattinata. Ho il nervoso, mi fa schifo. Ma poi fuori da un funerale, ma davvero fa la gente?“. Qualcuno ha fatto notare all’influencer che la notizia non fosse recente e lei ha replicato: “Mi fa schifo lo stesso“. Il web, però, non si è lasciato scappare l’ennesima gaffe dell’ex gieffina.

Giulia De Lellis sfogo social per l’acne: “Non vedo l’ora di truccarmi”

Giulia De Lellis, giorni fa, si è lasciata andare a un duro sfogo a causa dell’acne. L’influencer seguitissima sui social, ha parlato spesso di questa malattia della pelle, non nascondendo le sue imperfezioni: “Ho avuto uno sfogo tremendo, mi vedo proprio brutta. Voglio truccarmi. Oggi mi vedo come un ces*o. Non so se sia stato lo stress, il primo sole, il primo caldo…”

Dopo aver mostrato il tutorial del trucco, Giulia De Lellis ha coperto le imperfezioni per sentirsi meglio con se stessa: “Bene, non vedo l’ora di truccarmi oggi, perché mi vedo proprio brutta: stanca, con queste occhiaie, ho avuto questo sfogo.. Domani magari saremo più carine, ma per oggi ci trucchiamo“.

