Giulia De Lellis gelosa del fidanzato Carlo Beretta/ “Era in barca, una ragazza…”

Giulia De Lellis, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, condivide con i fans la sua gelosia nei confronti del fidanzato Carlo Beretta. Con l’influencer impegnata con il lavoro, il fidanzato si è concesso una domenica in barca in compagnia degli amici. Una gita a cui hanno partecipato anche alcune ragazze la cui presenza ha scatenato la gelosia dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che ha così raccontato cosa ha fatto per capire chi fossero le ragazze in barca con il fidanzato e i suoi amici. “ Mi ha fatto una lista di persone presenti. Perfetto. Ad un certo punto vedo un suo amico, nostro amico. Io ero convinta fosse lì anche lui. Questo nostro amico ha messo una storia con una bella ragazza e si vedevano lì. La ragazza in questione non era nella lista degli invitati a cui io ero a conoscenza. Allora inizio a chiamare tutti. Ovviamente in FaceTime, in videochiamata e non risponde nessuno! “, ha raccontato Giulia che ha ammesso di essere molto gelosa del fidanzato.

Giulia De Lellis e la scenata di gelosia al fidanzato Carlo Beretta

Gelosa e non riuscendo a mettersi in contatto con il fidanzato, Giulia De Lellis ha cominciato a fare telefonate per riuscire a capire cosa stesse accadendo in barca. Dopo un attimo di paura, tutto è tornato alla normalità. La De Lellis, infatti, è riuscita a parlare con il fidanzato che l’ha rassicurata facendola stare così tranquilla. “ Il mio fidanzato quando faccio così mi chiama ‘il falco’ e fa bene. Dico ancora il mio fidanzato perché niente, è andato tutto bene. Mi ha richiamato questo nostro amico ridendo perché aveva capito il motivo per il quale io lo stessi chiamando e mi ha detto che non stava in barca con loro, ma era insieme ad altri amici e di stare tranquilla “, ha spiegato ancora Giulia che, dopo aver riprovato con Andrea Damante, ha trovato in Carlo Beretta nuovamente l’amore.

