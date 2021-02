Giulia De Lellis gestisce una pagina dei Prelemi?/ Il web impazzito: “gira voce…”

Giulia De Lellis gestisce un pagina dedicata ai Prelemi, i fan di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? Sul web e sui social impazza la cosa, ma in realtà si tratta di una bufala. Tantissimi sono i commenti però dedicati all’argomento come si legge su Twitter; a cominciare da ” ma quelle che pensano che GDL ha una fanpage #prelemi di che droga si fanno? Raga, quelle non fa storie sul suo profilo si mette a fa le fanpage ahahahahahahahahahahahahahaha #giuliadelellis #gfvip” a chi, invece, scrive : “beh ho letto che alcune pensano che Giulia de Lellis ha una fanpage prelemi, io ci credo poco e niente comunque” e “sta girando la voce che Giulia de Lellis abbia una pagina per i prelemi”. L’indiscrezione è diventata argomento di dibattito sui social con i fan della De Lellis che hanno smentito la cosa con commenti ironici. Tra questi c’è anche quello di una utente che scrive: “comunque anche se questa dinamica su Giulia de lellis mi fa morire dal ridere state molto attenti a mettere in giro questa voce perché se salta fuori che è falso credo che sia previsto il carcere per aver detto che una persona scippa i prelievi se non è vero #gfvip” e chi, parlando proprio della ex fidanzata di Andrea Damante, sottolinea “ma vi pare che Giulia de Lellis con tutto il lavoro che ha si mette a gestire una fanpage dei prelemi sapete quanti hanno quel tatuaggio e poi Giulia non ha 20 anni su siate ragionevoli #prelemi”.

Giulia De Lellis a favore dei Pretelli: “Forza bella Giuli”

La notizia è scoppiata sul web dopo che alcuni giorni fa Giulia De Lellis sui social ha commentato la “guerriglia” fra i Gregorelli contro i Prelemi. L’occasione è arrivata durante una delle ultime dirette del Grande Fratello Vip 2020 che ha visto Elisabetta Gregoraci incontrare Pierpaolo Pretelli senza la presenza di Giulia Salemi. Una scelta che non è piaciuta affatto alla De Lellis che su Instagram ha scritto: “io non seguo molto, ma se accendo e trovo una scena simile rimango veramente scioccata! Ma che cose brutte, tristi… «Giulia non c’è», ah ok… quindi? Le può mancare di rispetto o fare lo sciocco per far chiacchierare ancora del nulla? Giulia è la sua attuale fidanzata e lei, Elisabetta, la sua ”vecchia fiamma”. Non solo, la De Lellis ha poi aggiunto: “mi sembra davvero poco carino tutto ciò… Che tristezza solo questo! Ma lasciassero stare questi due ragazzi fare ciò che sentono! Non vedo il senso di tutta questa invadenza! Ok le dinamiche televisive, ma fino ad un certo punto perché poi risultano fuori luogo e imbarazzanti. Forza bella Giuli! Sei troppo buona!”. Infine l’ultimo commento è tutto per Alfonso Signorini: “scusate, ma dovevo proprio! Non odiatemi! Alfonso porta pazienza anche tu, ma quei ragazzi lasciateli stare dai! Grande Fratello ti ho tanto odiato quanto amato… in fondo, fondo, fondissimo!”.



