È nata Priscilla? L’indiscrezione sulla figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe infiamma i social, ma la replica dell’influencer gela tutti.

Grandi news dall’Ospedale Gemelli di Roma: sul web hanno iniziato a circolare informazioni sulla nascita di Priscilla, la figlia di Tony Effe e Giulia De Lellis. “Giulia De Lellis è diventata mamma“, si legge, eppure, quello che ha detto l’influencer ha lasciato tutti – ancora una volta – senza parole. Ormai da settimane, infatti, corrono le speculazioni sul parto della ragazza, ma ogni volta lei ferma le voci e prega di non far partire fake news.

Giulia De Lellis è diventata mamma? Spunta l'indiscrezione clamorosa sui social/ "È nata Priscilla!"

L’ultima volta si era arrabbiata molto, non solo per sè stessa ma anche per le speculazioni sulla nascita della figlia di Alessandra Amoroso. Poi, era successo un fatto vergognoso: qualcuno aveva diffuso la notizia del suo parto pubblicando addirittura la foto della neonata Priscilla, con un finto annuncio della sua nascita, e in quel momento l’influencer ha dovuto riprendere in mano i social per smentire tutto e mettere in guardia i fan raccomandando loro di smetterla di diffondere notizie false.

Giulia De Lellis ha partorito?/ “E’ in clinica!”, lei ‘smentisce’ ma dai social insistono: “Sta depistando”

Giulia De Lellis risponde ai fan: “Quanti monitoraggi può fare un essere umano in massimo?”

Senza dubbio Giulia De Lellis è stanca di sentire falsi annunci sul suo parto, soprattutto in un momento così delicato come quello della gravidanza. Se è vero che secondo i calcoli dei fan la fidanzata di Tony Effe dovrebbe partorire a breve, è vero anche che è necessario affidarsi al suo profilo ufficiale e basta. Certo è che ha anche iniziato a rispondere in modo ironico ai fan che la ‘fanno partorire’ solo virtualmente. Ad esempio, poche ore fa ha pubblicato una foto mentre si trova in ascensore con il compagno e ha scritto: “Quanti monitoraggi può fare un essere umano in massimo? Chiedo per un’amichetta“. Molti pensavano che l’influencer si trovasse al Gemelli per fare visite di controllo, ma secondo alcuni – compreso Amedeo Venza – sarebbero tutti modi per depistare gli esperti di gossip.