Giulia De Lellis e il presunto parto imminente; l’influencer protagonista - suo malgrado - di un ‘giallo’ alimentato sui social.

Dati i tempi odierni, purtroppo non è più una novità; Giulia De Lellis non trova pace nemmeno nei giorni che dovrebbero accompagnarla al lieto evento della nascita di sua figlia Priscilla. Lei e Tony Effe sono ormai prossimi a diventare genitori e i fan, anche teneramente, sono partiti con il conto alla rovescia; ciò che suona come nota stonata è invece il circolo di notizie odierne e il conseguente dibattito surreale sui social a proposito di un presunto ‘giallo’ sulla gravidanza dell’influencer. Tutto sarebbe partito – come racconta Gossip e Tv – da un retroscena riportato da Amedeo Venza.

“Giulia De Lellis è in clinica al Gemelli, alle 13.00 sarebbe stata ricoverata per monitoraggio”, scrive così Amedeo Venza – esperto di gossip – sui social: “Super scortata e in massima riservatezza”, proprio quest’ultimo punto pare aver alimentato il dibattito social che verte sulla pretesa – piuttosto surreale – di avere aggiornamenti da parte delle influencer su quelli che sono i passi decisivi della gravidanza. Proprio le indicazioni, dalla clinica all’orario del ricovero passando per la sottolineatura sulla ‘massima riservatezza’ sembrano una intromissione quantomeno evitabile pur trattandosi di un volto celebre, amato e seguito.

Ma non è tutto, il dibattito in rete sul parto di Giulia De Lellis – secondo i rumor, imminente – avrebbe raggiunto un ulteriore picco quando l’influencer ha postato sui social una foto che sembra ritrarla intenta a fare la spesa. Insomma, una sorta di smentita ‘ufficiosa’ rispetto a quanto si vociferava dal mattino sui social. Non arretra di un centimetro Amedeo Venza che, come riporta Gossip e Tv, avrebbe scritto sui social: “E’ ovvio che sono storie per depistare; l’avete vista in viso in una sola storia? No, è un lieto evento”. Insomma, certamente quando lo riterrà opportuno sarà la stessa Giulia De Lellis – o il compagno Tony Effe – a dare aggiornamenti a proposito della gravidanza e della nascita della piccola Priscilla. Nel frattempo, restano le perplessità per il dibattito social: assodata la notorietà, fino a che punto è possibile e/o giusto valicare i confini della vita privata di un personaggio pubblico? Forse, in questo genere di momenti, sarebbe giusto lasciare maggiore libertà e serenità; circostanze che le ingerenze di gossip, a quanto pare, non sembrano però contemplare.