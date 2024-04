Giulia De Lellis ha un nuovo fidanzato? Chi è Giano Del Bufalo/ Indizi social confermano il flirt

Giulia De Lellis dimentica Carlo Beretta con un nuovo fidanzato? Il gossip impazza

Nelle scorse settimane Giulia De Lellis ha confermato la rottura con Carlo Beretta ma adesso sembra che ci siano delle importanti novità in vista. Giulia De Lellis ha un nuovo fidanzato? In questi giorni i più attenti hanno notato molti indizi sui social che fanno presupporre che ci sia in corso un flirt tra Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo, fratello della più nota Diana Del Bufalo attrice ed ex allieva di Amici di Maria De Filippi.

Giulia De Lellis avvistata con Andrea Damante/ É ritorno di fiamma tra gli ex Uomini e donne?

Ad accendere il gossip è il continuo scambio di like non solo tra i due ma anche tra il giovane ed i familiari dell’influencer ed ex volto di Uomini e Donne e Grande Fratello Vip. Inoltre, sia Giulia che Giano hanno postato gli stessi scatti dagli stessi posti e la De Lellis ha condiviso una storia per pubblicizzare lo spettacolo della ‘cognata’ Sette spose per sette fratelli. L’indizio più importante, però, che proverebbe che tra i due c’è qualcosa è che poche ore fa Giano ha condiviso una foto su Instagram in cui si vede Giulia De Lellis intenta a guidare. Insomma, tra i due c’è una semplice simpatia oppure Giano Del Bufalo è il nuovo fidanzato di Giulia De Lellis?

Giulia De Lellis ed Andrea Damante, possibile il ritorno di fiamma?/ Gesto social accende il gossip

Chi è Giano Del Bufalo, il presunto nuovo fidanzato di Giulia De Lellis?

In attesa di sapere qualcosa di più certo sul presunto flirt tra Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo, scopriamo meglio chi è Giano Del Bufalo. Nato a Roma il 23 dicembre del 1987, è del segno del Capricorno ed ha 36 anni. È figlio dell’archeologo Dario Del Bufalo mentre sua madre è la cantante lirica Ornella Pratesi. Più nota è la sorella Diana Del Bufalo ex allieva di Amici e attrice che ha recitato nelle fiction Che Dio ci aiuti e C’era una volta Studio Uno.

Anche Giano Del Bufalo, però, non è un volto totalmente sconosciuto al pubblico televisivo. È infatti uno degli esperti di Cash or Trash-Chi offre di più? lo show in onda sul Nove e condotto da Paolo Conticini in cui dei mercanti si contendono un’asta di oggetti vintage. Vanta un profilo Instagram da 72mila followers.

Giulia De Lellis Carlo Beretta, è finita? Corona: "Stanno insieme"/ Rumors web: "Lei lo ha lasciato perché...

© RIPRODUZIONE RISERVATA