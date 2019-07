Giulia De Lellis “Ho scoperto di avere le corna”/ Segreti su Damante in un libro choc

Giulia De Lellis sconvolge tutti e, come da buon Capricorno che si rispetti, ha pensato bene di servire la sua vendetta contro Andrea Damante su un piatto molto freddo ma ben orchestrato. Proprio poco fa, sul suo profilo Instagram al grido di “Scioccata”, la De Lellis si è mostrata in un video come in una sorta di seduta per persone tradite. Se in un primo momento lei è di spalle e non si fa notare nemmeno, un attimo dopo eccola pronta ad ammettere il motivo della sua presenza: “Io sono Giulia e il 18 aprile ho scoperto di avere le corna“. Le rivelazioni dell’influencer non si fermano qui visto che, proprio alla fine del video, appare la copertina del suo libro “Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza”. A quanto pare alla fine il suo sogno si è avverato e il libro che aveva annunciato lo scorso anno e che doveva mettere insieme stili e trucchi è diventato qualcosa di più proprio spinto dall’onda del gossip.

GIULIA DE LELLIS LANCIA IL SUO LIBRO E STRIZZA L’OCCHIO A DAMANTE

Solo Giulia De Lellis avrebbe potuto trasformare le sue vicende personali in qualcosa di molto goloso e sono tanti i fan che si sono già detti pronti a comprare e leggere per la prima volta un libro in onore della loro beniamina. Il libro si può già ordinare e tutto lascia pensare che, insieme ai consigli di stile, ci saranno anche le rivelazioni scottanti che riguardano il suo ex Andrea Damante con il quale ha rotto proprio in seguito alla scoperta di un tradimento (alcuni sono pronti a scommettere che siano più di uno). Cosa avrà scritto e fin dove si sarà spinta la De Lellis per amore del sapere e dei suoi fan? L’odissea di Giulia de Lellis è appena iniziata…

Ecco di seguito il video con l’annuncio:





