Giulia De Lellis “Il mio cane Tommy fissato col sess*”/ “Pisell*no non gli rientrava”

È ormai noto che Giulia De Lellis ama condividere con i suoi 5 milioni di follower quasi tutto quello che le accade. È per questo che ieri, 15 aprile, ha deciso di svelare a tutti di aver vissuto un momento di grande preoccupazione per il suo cagnolino Tommy, o meglio, per le sue prestazioni sessuali. In una serie di storie pubblicate su Instagram, Giulia ha infatti raccontato di alcuni problemi sorti alle parti intime del suo cane a causa di una molto movimentata attività sessuale. “Sapete che Tommy (questo il nome del cagnolino, ndr) ha la fissa del sesso? – ha esordito la De Lellis – Insomma per farvela breve stamattina ha fatto talmente tanto sesso che questo pisellino non gli rientrava e lui piangeva da morire, ha sofferto .che non potete capire, non lo avevo mai visto così”, ha ammesso l’influencer.

Giulia De Lellis: “Il mio cagnolino Tommy super dotato”

Giulia De Lellis si è allora rivolta a qualcuno che potesse aiutarla a far stare meglio il suo Tommy: “Mi sono spaventata tantissimo. – ha precisato – Ho chiamato subito il veterinario e mi ha detto che la prima cosa da fare è mettere del ghiaccio in un tovagliolino e metterglielo lì. Dopo 40 minuti ha iniziato a rientrare…” L’influencer non ha perso tempo e ha subito provveduto “è stato 45 minuti addosso a me stanchissimo, distrutto. Appena glielo toglievo lui ne voleva altro.” E non è mancato un commento sulle dimensioni “Devo dire che è super dotato, davvero tanto. Sono rimasta scioccata.” ha concluso la De Lellis, scatenando l’ilarità di molti.

