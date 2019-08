GIULIA DE LELLIS/ Il passato “da occhi lucidi” e il desiderio su Andrea Iannone

La relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone procede a gonfie vele. Questo è quanto fatto intendere dall’ex corteggiatrice di Uomini e donne, che qualche mese fa si è fidanzata con il noto pilota di Moto Gp lasciando tutti a bocca aperta. Adesso che la cosa è ufficiale, i due si mostrano tranquillamente insieme, soprattutto sui social network. La sintonia tra i due è palpabile: pur stando insieme da poco, sembrano molto affiatati, quasi come una coppia unita da tanto tempo. Il 2019 è stato un anno d’oro per la De Lellis, sia dal punto di vista sentimentale che da quello lavorativo. È in uscita il suo primo libro Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza, in cui racconta i suoi trascorsi amorosi durante/post dating show. “Quando meno te lo aspetti”, si legge nell’incipit, “arriva quella voglia incontrollabile di condividere una storia. Quella storia. Ho fatto un bel respiro…”. La data d’uscita prevista è il 17 settembre. Il libro sarà edito Mondadori.

Giulia De Lellis, Andrea Iannone e la passione con-divisa per la moto

Su Instagram, Giulia De Lellis ha concesso ai fan una nuova sessione di domande e risposte. L’influencer si trova a Lugano, in vacanza con il suo fidanzato Andrea Iannone, mentre i fan danno sfogo alle loro curiosità. E lei replica con consigli di bellezza, dettagli sulla sua vita pubblica e privata. In primis, parla del libro. Giulia posta una foto in cui la si vede con gli occhi lucidi e spiega: “Io post giornate di scrittura pesanti“. Poi esprime il suo scherzoso disappunto per il comportamento di Andrea: “I ragazzi fanno cose in moto e non mi vogliono”. Per questo lei è annoiata, ed esprime il desiderio di imitarlo (almeno per quanto riguarda il look): “Penso che andrò comunque a vestirmi da motociclista. Andrea ha tante tute, anche di quando era piccolo. Io ne vorrei una così tanto…”.

