Giulia De Lellis in barella dopo il vaccino/ “Foto imbarazzante. Ero preoccupata”

Una foto ‘imbarazzante’. Così Giulia De Lellis definisce l’immagine postata su Instagram che la mostra subito dopo aver fatto il vaccino. Lei, in barella, con tanto di coperta termica mentre riposa. Una foto che potrebbe preoccupare ma che lei sdrammatizza raccontando com’è effettivamente andata. “Il vaccino funziona anche se una va lì brutta, struccata, con l’ansia, preoccupatissima, che suda… anche se non si fa la foto… – ha raccontato l’influencer su Instagram in alcune storie, continuando – e poi funziona, spero funzioni. Non era una mia necessità fotografarmi ma ci ha pensato una str…a di un’amica (foto imbarazzante). Io preoccupata, avevo l’ansia, non ci ho pensato…”. Giulia ha poi lanciato una frecciatina a chi fa selfie al momento del vaccino: “Invidio quelli che vanno lì bellissimi, raggianti… io avevo l’ansia, perché qualunque vaccino mi crea spavento, mi fa spavento un farmaco figurati, poi la puntura… mi sono scordata di fare la foto ma mi sono vaccinata”.

Giulia De Lellis ha tenuto a chiarire di aver fatto il vaccino contro il Covid anche se non ha postato a corredo una foto in cui la si vede bellissima e raggiante. Non è mancato qualche scettico, a cui la De Lellis ha risposto, mostrando anche le prove (e la foto ‘imbarazzante’): “Tra l’altro non sono stata bene e ho qualche segno sul braccio, perché mi hanno fatto una flebo. Un po’ d’ansia la comprendo, la paura comprendo, ma è una cosa che dobbiamo fare per bloccare questo virus impazzito che continua a disturbare la nostra libertà”, ha concluso.



