Giulia De Lellis in lutto: è morto il suo cane Tommy/ Dramma durante le vacanze: sfogo e polemiche

È morto Tommy, il cane di Giulia De Lellis: l’annuncio

Sono momenti tristi per Giulia De Lellis che nelle ultime ore ha comunicato la morte del suo cagnolino Tommy. Un doloroso annuncio arrivato con un post su Instagram: lo sfondo di un luogo di vacanza al tramonto accompagnato dalla frase “Ciao amore mio”. La morte del cane Tommaso, di soli tre anni, è arrivata durante le vacanze a Ibiza che l’influencer sta trascorrendo assieme al compagno Carlo Beretta.

Giulia De Lellis choc: "Ho il Neuroma di Morton"/ "Fitte, nausea, ho pensato di morire dal dolore"

Chi ha seguito Uomini e Donne e la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante ricorderà che Tommy è stato proprio il dono che l’ex tronista aveva fatto alla sua fidanzata. Negli ultimi tempi però il cane, di razza spitz di pomerania, aveva iniziato ad accusare problemi di salute.

Polemiche contro Giulia De Lellis dopo l’annuncio della morte del suo cagnolino

A fine luglio Giulia De Lellis ha infatti rivelato che il cagnolino stava male: “Ha questo liquido che gli ha sospirato il cervelletto – ha scritto sul suo canale Telegram – che sta tornando. Oggi ha la risonanza da ripetere… Spero solo dicano presto qualcosa”. Purtroppo le cure non sono servite a salvare Tommy, che da qualche giorno era ricoverato. L’esperta di gossip Deianira Marzano fa tuttavia sapere che il fatto che Giulia fosse in vacanza, lontano dal suo cagnolino negli ultimi giorni della sua vita, ha scatenato sul web non poche polemiche. L’invito dell’esperta è stato tuttavia quello di non giudicare prima di chiarimenti della diretta interessata: “Onestamente non possiamo giudicare perché non sappiamo il cane cosa avesse se lei poteva vederlo, ecc” ha scritto. “Sono certa che ne parlerà lei” ha concluso.

Cos'è il Neuroma di Morton, malattia di Giulia De Lellis/ Quali sono i sintomi e come si cura

