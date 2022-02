Giulia De Lellis in ospedale: reazione a farmaco post Covid/ “Sono stata malissimo”

Giulia De Lellis è finita in ospedale, ricoverata per via di una reazione a un farmaco post Covid. La regina dei social media, che vanta 5,1 milioni di follower, ha vissuto attimi di vero panico, così come ha lei stessa documentato ai suoi fan attraverso una storia pubblicata su Instagram, al cui interno ha raccontato cosa le è accaduto nella mattinata di ieri, giovedì 3 febbraio 2022. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, fidanzata con Carlo Gussalli Beretta, già a metà gennaio si era giustamente preoccupata per il fatto di essere risultata positiva al Coronavirus. Una volta negativa, però, aveva organizzato un super party in un albergo. Sembrava, insomma, tutto passato.

Ora, invece, addirittura la corsa in ospedale a causa di una severa reazione a un medicinale: Giulia De Lellis, infatti, è stata malissimo per via di un farmaco prescritto per curare la sua asma, peggiorata proprio dopo avere contratto il virus SARS-CoV-2.

GIULIA DE LELLIS RICOVERATA IN OSPEDALE, COME STA? “SONO DISABILITATA E STANCA, ORA…”

Giulia De Lellis, dunque, ha dovuto ricorrere alle cure dei medici in ospedale per via della reazione avversa al medicinale ma, smaltito il farmaco, le cose sono migliorate. Sui social ha scritto: “Mi riprendo e torno, sono solo un po’ disabilitata e stanca. Comunque ora sto molto meglio”.

Chissà se, conoscendo la sua ironia, il termine “disabilitato” al posto di “debilitato” sia stato voluto per dire che, temporaneamente, si è sentita “fuori uso” o se, invece, abbia solo fatto un po’ di confusione… Giustificata, vista l’esperienza non proprio serena appena vissuta!

