Giulia De Lellis/ “In tv vorrei essere come Maria De Filippi. Dopo Love Island….”

Giulia De Lellis debutta come conduttrice. Da oggi, lunedì 7 giugno, prende il via il reality di Discovery+ “Love Island Italia”, gioco delle coppie su procura digital, cui gli spettatori possono partecipare interagendo via app. In palio 20 mila euro. L’influencer, che si trova a Gran Canaria, ha spiegato su Il Messaggero quale sarà il suo ruolo nel programma: “Sono una conduttrice particolare, arriverò in scena perché è successo qualcosa: una sorpresa, un cambio di programma, un gioco di coppia”. Di relazioni nate sotto i riflettori, Giulia De Lellis se ne intende: a Uomini e Donne ha conosciuto il suo ex fidanzato Andrea Damante, a cui è stata legata per qualche anno. Oggi è legata a Carlo Beretta: “Ho trovato l’anima gemella. La mia relazione è felice”.

Per Giulia De Lellis si tratta della prima conduzione, dopo il debutto come attrice nel film “Genitori vs Influencer”. Per calarsi nel nuovo ruolo si è ispirata a una sola conduttrice, Maria De Filippi: “Per me è un esempio e un riferimento assoluto. Vorrei essere come lei, obiettiva e onesta”, ha confessato a Il messaggero. La conduttrice di Canale 5 le ha dato qualche consiglio: “Mi ha detto di rimanere me stessa. Secondo lei il mio successo deriva dalla sincerità, mi ha spronato a non snaturarmi”. Anche se al momento è impegnata con “Love Island Italia”, Giulia De Lellis pensa già al futuro: vorrebbe continuare a condurre e recitare e sta lavorando a un progetto tutto suo di cui appare molto orgogliosa. Per il reality di Discovery+ ha rinunciato a diverse proposte: “Anche se adesso sono lontana dalla mia famiglia, spero che un giorno questo piccolo sacrificio sia ripagato”.

