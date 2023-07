Giulia De Lellis in vacanza a Gerusalemme: “Giro col turbante per l’ansia”/ “Ho scritto un biglietto…”

Giulia De Lellis, piccolo intoppo durante la vacanza a Gerusalemme: “La bruciatura in fronte…”

Scegliere la meta per le proprie vacanze è sempre un’impresa ardua; soprattutto se l’intento è quello di cimentarsi con un contesto socio-culturale piuttosto diverso dal proprio. Questa tipologia di esperienza sta interessando una delle influencer italiane più seguite, Giulia De Lellis. La giovane – come riporta Leggo – si trova attualmente a Gerusalemme come di consueto sta documentato il tutto attraverso i propri profili social. Tra video e istantanee che raccontano il soggiorno palestinese, l’influencer ha condiviso anche alcune curiose considerazioni sull’esperienza.

Giulia De Lellis sbotta sui social: "Casa nuova non è ancora pronta, mi sento morire!"/ E su Andrea Damante…

Una delle prime tappe di Giulia De Lellis è stata il noto Muro Occidentale; la vista ha chiaramente impressionato positivamente l’influencer che però ha anche raccontato di vivere la vacanza a Gerusalemme con una certa ansia. “Io sto andando in giro con il turbante in testa perchè ho l’ansia che la bruciatura in fronte mi lasci la cicatrice o la macchia e purtroppo, il cappello mi fa male”. Questa una delle preoccupazioni di Giulia De Lellis – come riporta Leggo – che si riferisce ad una bruciatura subita proprio in Palestina.

Giulia De Lellis, conduttrice di un format su Real Time/ Il nuovo debutto TV

Giulia De Lellis e il toccante gesto presso il Muro Occidentale: “Un pensiero per i miei cari e per voi…”

Percorrendo le bellezze palestinesi sotto il sole battente, Giulia De Lellis si è procurata una scottatura all’altezza della fronte. L’unico rimedio che l’influencer sembra aver trovato per proseguire il suo soggiorno a Gerusalemme sarebbe dunque l’utilizzo di un vistoso turbante. L’indumento le garantirebbe così maggiore ombra e protezione alla pelle, nonostante risulti piuttosto ingombrante. Tornando invece sulla visita precedente presso il Muro Occidentale, Giulia De Lellis ha raccontato un curioso aneddoto.

Giulia De Lellis preoccupata per il suo cagnolino Tommy "non sta bene"/ "Situazione pesantissima"

Giulia De Lellis – stando a quanto racconta il portale – avrebbe lasciato un bigliettino dedicato a fan e famiglia presso il Muro Occidentale di Gerusalemme. Lei stessa ha così raccontato il gesto su Instagram: “Ho scritto un pensiero per la mia famiglia, i miei cari, gli amici e anche per tutti voi che mi seguite da anni”. L’influencer ha poi spiegato le ragioni del gesto: “Si dice che tutte le preghiere o desideri salgano da questo punto preciso del muro del pianto; per questo arrivano tutti con dei bigliettini chiusi che si incastrano dove si trova un piccolo spazio”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA