Giulia De Lellis e Tony Effe aspettano un figlio, svelato il sesso e il nome: “Una bambina di nome Priscilla”

Giulia De Lellis è incinta, l’influencer diventata famosa grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne aspetta un figlio dal suo compagno Tony Effe, con il quale sta insieme già da diversi anni. A dare la notizia della gravidanza, però, non ci hanno pensato i diretti interessati ma il magazine Chi. I paparazzi, infatti, hanno beccato la giovane coppia sempre più affiatata sul Lago di Como nel celebre parco di Villa D’Este e la posa dell’influencer che il pancino in mostra non lascia spazio a dubbi.

E dopo lo scoop bomba di Chi a fornire altri dettagli sulla gravidanza di Giulia De Lellis ci ha pensato l’esperta di gossip Deianira Marzano ed i magazine Libero e Torino News, che infatti non solo hanno confermato che la notizia è certa e che Giulia De Lellis incinta di poche settimane ma hanno aggiunto anche che la coppia sa il sesso del figlio ed ha già scelto il nome. “Alcune fonti hanno già svelato quale sarebbe il sess0 del bebè e il nome scelto dai neo-genitori: si tratterebbe di una femminuccia che si chiamerà Priscilla” scrive Libero a dare mano forte interviene anche la Marzano che sottolinea come fonti vicine alla De Lellis confermano che aspetta una bambina che chiameranno Priscilla.

Rumor, indiscrezioni e scoop bomba, riportano che Giulia De Lellis e Tony Effe aspettano una bambina che si chiamerà Priscilla. Nel frattempo però i diretti interessati tacciono, risale ad un paio di giorni un video su Instagram dell’influencer in cui risponde stizzita alle indiscrezioni: “Che dirvi ragazzi, invece di rompere le scatole con cose inappropriate e molto fuori luogo, visto che sono cose che non arrivano dai diretti interessati, parliamo di altro, ad esempio di quanto è bello il mio nuovo vestito” I ben informati rilanciano svelando il sesso del bebè, una bambina, il nome scelto per la loro figlia: Priscilla e quando prevista la nascita a metà ottobre.