Da un paio di mesi non si fa altro che parlare di Giulia De Lellis per la sua relazione con il cantante Tony Effe, reduce dal Festival di Sanremo, dove è stato protagonista di una live querelle con Carlo Conti per via delle collane. Per il resto i fan si godono la loro storia d’amore, testimoniata ben poco sui social, se non nell’ultima settimana per una loro vacanza alle Maldive, ma ora possono iniziare a sperare in qualcosa di più: Giulia potrebbe essere incinta.

Giulia De Lellis incinta? La segnalazione sulla gravidanza/ Un video social svela tutto: "Lo è al 100%"

Alessandro Rosica sui suoi canali social ha lanciato un’indiscrezione bomba: l’influencer aspetterebbe un bambino dal cantante e sarebbero pronti ad annunciarlo il mese prossimo. Se così fosse si tratterebbe del primo figlio per entrambi, una gioia immensa sé supportata dall’amore, ovviamente.

Giulia De Lellis e Tony Effe genitori? “Lo annunceranno il mese prossimo”

L’arrivo del bambino per Giulia De Lellis e Tony Effe sarebbe “del tutto inaspettato” e “lo annunceranno il mese prossimo”. A lanciare questo gossip sulla presunta gravidanza che avrà fatto la felicità dei fan della coppia è stato Alessandro Rosica, quindi come tutte le indiscrezioni bisogna prenderle con le pinze, anche perché i diretti interessati non hanno ancora né confermato né smentito la notizia.

Giulia De Lellis e Tony Effe presto genitori?/ Segnalazione clamorosa: “Lei è incinta”

E pensare che la scorsa settimana il giornalista Alberto Dandolo aveva scritto sul magazine Oggi che alle Maldive la coppia avrebbe litigato. Per quale motivo? Perché a quanto pare il cantante si sarebbe detto affatto pronto ad avere una famiglia con la nota influencer. Tra l’altro la loro non sarebbe stata neanche una fuga d’amore, ma un impegno di lavoro con alcuni marchi di moda. Ora, invece, è scoppiato il gossip su una gravidanza che potrebbe fare la felicità non solo dei diretti interessati, ma dei fan che sostengono la coppia da quando sono usciti allo scoperto.