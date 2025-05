Giulia De Lellis incinta, Karina Cascella la difende e attacca Alfonso Signorini: “C’è un limite alla decenza”

Giulia De Lellis è incinta lei e Tony Effe diventeranno presto genitori di una bambina che si chiamerà Priscilla e dopo l’annuncio ufficiale sui social con tanto di rivelazione del genere e del nome l’attenzione del gossip sulla gravidanza dell’influencer non accenna a placarsi e non accennano a placarsi neanche le polemiche che hanno investito il magazine CHI per aver lanciato lo scoop prima delle dichiarazioni ufficiali dei diretti interessati. La De Lellis aveva poi replicato in maniera pungente ed anche Alfonso Signorini aveva detto la sua lanciando delle frecciate all’influencer. Ed adesso a difendere la De Lellis ed andare contro Alfonso Signorini chi ha pensato Karina Cascella con delle IS.

Scendendo nel dettaglio, Karina Cascella ha difeso Giulia De Lellis rivelando di non aver per nulla gradito il modo in cui Alfonso Signorini le ha risposto. In estrema sintesi il conduttore e giornalista l’aveva accusata di essere un ipocrita ad invocare la privacy considerando che vive sui social e che di sicuro tale arrabbiatura era dovuta al non poter dare l’esclusiva a brand. “Lui come tutti coloro che pensano di poter parlare di affari così privati delle persone, solo perché personaggi pubblici. C’è un limite alla decenza che non dovrebbe essere mai superato e loro lo fanno spesso. Zero, non mi è piaciuto per niente!” ha scritto la Cascella.

Karina Cascella è stata durissima contro Alfonso Signorini per le parole usate nei confronti di Giulia De Lellis, il motivo forse è in parte dovuto anche al suo passato. Sempre attraverso delle Instagram Stories, infatti, l’ex volto di Uomini e Donne ha confessato di aver subìto due aborti in passato: “Non uno ma due, a distanza di pochissimi mesi l’uno dall’altro. Sono stati periodi tristi e faticosi. Il secondo poi al quarto mese quindi una tragedia vera. Ma ora sto molto meglio, anzi sto bene. Tutto passa e bisogna essere felici per ciò che si ha sempre.”