Giulia De Lellis è incinta, questa la nuova segnalazione che corre sui social. Secondo alcuni fan, la fidanzata di Tony Effe starebbe aspettando un bambino dopo aver espresso poco tempo fa di avere il desiderio di diventare madre. Di recente si parla sempre di più di Giulia De Lellis, fidanzata del celebre cantante e protagonista assoluta del mondo della cronaca rosa dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, in cui è stata la scelta di Andrea Damante.

Giulia De Lellis e Tony Effe presto genitori?/ Segnalazione clamorosa: “Lei è incinta”

Negli ultimi mesi la ragazza ha ufficializzato la storia d’amore con Tony Effe dopo mesi di dubbi da parte dei fan che vedevano l’ex protagonista di Uomini e Donne sempre presente ai concerti dell’artista. Usciti alla luce del sole, oggi i due si mostrano senza problemi in pubblico, e la loro relazione pare essere a dir poco perfetta: Giulia De Lellis lo ha seguito e supportato anche al Festival di Sanremo 2025, dove Tony Effe si è presentato con la sua canzone “Damme ‘na mano”, piazzandosi piuttosto male in classifica. “100% è incinta Giulia De Lellis” si legge sui social. A parlare è una follower di Deianira Marzano, la quale non ha dubbi sulla gravidanza dell’influencer.

Nelle ultime ore circola la notizia secondo la quale Giulia De Lellis sarebbe incinta di Tony Effe. A lanciare il rumor è stata una fan della nota esperta di gossip Deianira Marzano, la quale è certa che lei e il cantante stiano per diventare genitori. A rafforzare l’ipotesi spunta anche un video che Giulia De Lellis ha pubblicato sui social: si tratta di un reel che parla di “mamme e bambini“, e dopo averlo visto nelle sue storie di Instagram molti fan si sono chiesti se sia stato un segnale per annunciare velatamente la gravidanza. Ad ogni modo, nè l’influencer nè il cantante hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali ai fan, ma il dubbio resta fortissimo. Sarà davvero così?