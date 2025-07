Sophia Berto - ballerina professionista di Ballando con le stelle - ha raccontato sui social di uno spiacevole incidente in sala prove.

E’ quasi superfluo sottolineare quanto il mondo dei social sia ampiamente entrato di prepotenza nella quotidianità di chiunque, al punto da offrire nuove posizioni lavorative e di propiziare la nascita di nuove figure professionali. Ampiamente sdoganata la mansione di influencer, attività che vede dominare soprattutto il mondo al femminile e che trova tra le pioniere in italia Giulia De Lellis. Partita dalla tv – gli esordi a Uomini e Donne poi anche al Grande Fratello – ha poi trovato il suo baricentro proprio in rete seguendo le gesta del nome più altisonante del settore: Chiara Ferragni.

Tony Effe e Giulia De Lellis, il retroscena: "Il test positivo non arrivava"/ "Volevano un figlio da tempo"

Brand da sponsorizzare, pubblicità e marketing, nascita di aziende e marchi in proprio; Giulia De Lellis abbraccia nella totalità il ruolo di imprenditrice 2.0. La gravidanza, che per altre attività potrebbe essere certamente un freno, diventa in un certo senso parte del meccanismo professionale ma senza forzature o ‘scandali’ mediatici. Con Tony Effe è prossima a dare alla luce la sua prima figlia e ovviamente il baricentro delle sue sponsorizzazioni – come sottolinea anche Gossip e Tv – è il mondo della maternità.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera stanno di nuovo insieme?/ Ecco dove sono stati beccati

Giulia De Lellis, il racconto della gravidanza sui social: tutt’altro che strumentalizzazione

Raccontare la gravidanza senza mettere in secondo piano il proprio lavoro non può essere considerato un punto negativo, anzi; Giulia De Lellis dimostra ancora una volta quanto il tutto sia funzionale alla sua carriera ma senza svilire il concetto stesso di maternità. Tutto avviene in maniera naturale; consigli per le future mamme, idee di acquisto, una sorta di modo per unire utile e dilettevole.

Per ora, Giulia De Lellis ha anche scongiurato i rischi che un’attività simile può propiziare; Gossip e Tv – offrendo un parallelismo – ricorda come una determinata campagna pubblicitaria di Chiara Ferragni durante la gravidanza scatenò un vero e proprio polverone. Uno ‘scandalo etico’ a proposito della sponsorizzazione del latte in polvere che aprì un dibattito tutt’altro che tranquillo sul tema dell’allattamento. Tempestiva la corsa ai ripari; rimozione delle pubblicità e dietrofront sul tema. Una circostanza che Giulia De Lellis ha ampiamente schivato dimostrando come si possa facilmente unire sensibilizzazione sul tema della gravidanza, racconto quotidiano e carriera.

Divorzio Ferragni e Fedez, parla l'avvocatessa di lei: "Merito di una rinuncia di Chiara"/ C'entrano i figli