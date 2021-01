Giulia De Lellis ingrassata: “Colpa di un farmaco”/ “La mia pelle bruciava e…”

Gli ultimi giorni l’hanno vista protagonista di molte polemiche nate sul web, ma oggi Giulia De Lellis torna a far parlare di se anche per un’altra questione. L’influencer da quasi 5 milioni di follower si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni riguardo il suo peso, che sarebbe aumentato secondo sua stessa ammissione. A chi potrebbe credere che si tratti di una gravidanza chiariamo subito che non è così: la De Lellis ha preso peso a causa di una cura ormonale intrapresa per eliminare il problema dell’acne che da tanto la affligge. Lei stessa ha raccontato di essersi sorpresa scoprendo che alcuni pantaloni le stanno stretti: “Ero sul letto un po’ sconvolta, perché sto notando che i miei pantaloni, i miei jeans non mi vanno quasi più.” ha raccontato ai Follower. Per poi svelare che “Il farmaco che sto prendendo per la pelle mi sta facendo prendere su qualche chilo.”

Giulia De Lellis: “Meglio con qualche chilo in più che con la pelle infiammata”

D’altronde la priorità di Giulia De Lellis è risolvere questo problema con la pelle, come giustamente ha sottolineato. “Meglio con qualche chilo in più che con la pelle infiammata. Non solo per una questione estetica ma mi bruciava, ero infiammata e rossa, mi dava fastidio.” In merito alla sua condizione attuale: “Come sta la mia pelle? Bene ma non benissimo. Struccata ho ancora molti segni”. Giulia ha infine tenuto a mandare un importante messaggio a tutte le sue follower: “L’acne non è una vergogna. Non dovete vergognarvi se non volete coprirla o se volete coprirla. E non dovete avere vergogna di andare al bar, io sono andata al Festival di Venezia. L’acne non deve togliervi la voglia di fare cose, di vivere”.



