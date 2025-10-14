Giulia De Lellis ha lanciato un suo rossetto chiamandolo con il nome della figlia Priscilla: è subito polemica sul web

Quando si ha a che fare con gli influencer bisogna aspettarsi di tutto, anche che si mettano subito a rendere i figli oggetto di business solo per incassare qualche soldo in più per alimentare il patrimonio già ingente. Basti pensare a quello che hanno fatto i Ferragnez, che hanno persino messo in piazza le loro sedute con lo psicologo pur di far parlare di loro stessi. Questa volta a far discutere è la scelta di Giulia De Lellis che è da poco diventata mamma.

La scelta dell’influencer qual è stata? Lanciare un rossetto con il nome della sua bambina ovvero Priscilla. Ha spiegato la scelta in questo modo, con un post sui social: “Con l’arrivo di Priscilla sboccia la mia gioia più grande, a lei dedico questa nuova share del nostro rossetto, che porta il suo nome e tutto il mio cuore”.

Giulia De Lellis: l’idea di un rossetto chiamato Priscilla (come la figlia) non piace

Ovviamente la decisione di Giulia De Lellis di nominare un rossetto della sua collezione con il nome della figlia Priscilla proprio non è piaciuto al popolo del web che ne hanno visto un modo per monetizzare e per far parlare di sé ora che la sua gravidanza è giunta al termine. D’altronde l’oblio per gli influencer è sempre dietro l’angolo.

intanto lei è tornata a casa con Tony Effe, il suo compagno, al quale ha voluto dedicare delle dolci parole, ringraziandolo per la vicinanza, non avendola lasciata sola un secondo, e anche in questo caso i fan lo hanno notato, dato che hanno documentato ogni cosa. Mancava solo il parto e poi si poteva dire un servizio completo.

