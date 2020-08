Giulia de Lellis “La Playstation di Andrea è ancora intera”/ “Siamo tristi ma…”

Giulia de Lellis e Andrea Damante si sono lasciati oppure no? In questi giorni i fan non parlano d’altro soprattutto alla luce del fatto che i due sono separati e mentre lui lavora in giro per l’Italia lei è rimasta a casa. Dopo la mezza smentita dell’ex tronista al settimanale Chi al grido di: “Cavolate!”, adesso arrivano le storie con cui Giulia De Lellis tranquillizza tutti ma senza confermare la notizia della non rottura ma nemmeno il contrario. Ancora una volta sembra che i due stiano attraversando una situazione non facile che “li ha resi tristi” e che al momento non vogliono affrontare: “Sono cambiate tante cose e altre stanno cambiando ma non vogliamo parlarne adesso, siamo un po’ tristi…”. Questa è la definizione dell’attuale stato della loro relazione e i fan dovranno accontentarsi così almeno fino a che, come lei stessa ammette, si confiderà con i suoi fan come ha sempre fatto.

GIULIA DE LELLIS NON SMENTISCE LA CRISI MA…

Proprio in virtù di questo, Giulia de Lellis chiede a tutti di non credere a quello che si legge in giro perché “la playstation di Andrea è ancora qui tutta intera”, quindi smentisce così un possibile tradimento e un incontro con la sua ex Claudia Coppola, “e anche la sua cabina armadio lo è”. Poi l’influencer continua raccontando: “Andrea è fuori per una serata, ci siamo salutati, io resterò per un po’ qua a casa poi tornerò a Roma dalla mia famiglia, il resto ve lo dirò in seguito, ho capito che devo prendermi un po’ di tempo per riflettere prima di condividere con voi quello che succede e provo”. Risultato? Tutti ancora appesi in attesa di capirne di più.



