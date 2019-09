Giulia De Lellis/ L’annuncio spaventa i fan: “Sono stanca, mi prenderò una pausa”

Giulia De Lellis sta vivendo un momento magico sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Fidanzata con Andrea Iannone, la De Lellis continua ad essere una delle influencer più seguite sui social. Amatissimo dal pubblico, Giulia ha anche raccontato se stessa nel libro ‘Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza’ che ha presentato in tv nella prima puntata della nuova stagione di Verissimo, in onda oggi. A breve, inoltre, incontrerà i suoi fans anche in tre appuntamenti speciali a Roma, Milano e Bari durante i quali firmerà la copia del libro. Tutto, dunque, procede per il verso giusto anche se la De Lellis, con il suo ultimo post, ha spaventato i fans. Giulia, infatti, pur essendo grata al suo lavoro per tutto quello che, ogni giorno, le regala, ha ammesso di essere stanca e di volersi fermare per un po’.

GIULIA DE LELLIS, PAUSA DAL LAVORO: “MI PRENDERO’ UN PERIODO TUTTO MIO”

Giulia De Lellis ha svelato di volersi fermare, ma non ha annunciato quando lo farà. Impegnatissima con la sponsorizzazione del suo licro, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne potrebbe decidere di prendersi una pausa al termine del motomondiale per poter trascorrere più tempo con il fidanzato Andrea Iannone. “Guardando questa foto pensavo proprio a questo .. stavo malissimo quel giorno, avevo la febbre alta e la testa mi esplodeva. I miei occhi, per chi li conosce, lo dimostrano. Nonostante tutto, posavo facevo il mio lavoro, con professionalità e con un sorriso fiacco. Non dormo da mesi nello stesso letto per più di una notte, sono ogni giorno in posto diverso, sempre più lontana dai miei affetti, dalle piccole, e per vedere il mio fidanzato faccio fatica, ma faccio di tutto. Sono felice, sono grata al mio lavoro, non fraintendetemi, ma sono stanca.. tanto !“, scrive Giulia che poi conclude cosù – “Mi prenderò una pausa, un periodo tutto mio molto presto. E sarà meraviglioso! Vi porterò con me comunque, tranquilli”.

