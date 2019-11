Giulia De Lellis/ Lo scontro con Belen Rodriguez e un futuro da scrittrice

Giulia De Lellis è sempre più in vista sui media nazionali, anche se non sempre il clamore ha a che fare con il suo primo libro Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza. Un successo editoriale reso possibile dalle migliaia e migliaia di fan che la seguono da anni e che hanno deciso di sostenerla in questa nuova impresa e che questa sera la troveranno sul palco del Maurizio Costanzo Show. Il gossip però adesso parla di Giulia e Belen Rodriguez, con cui ci sarebbe stata una lite piuttosto accesa, anche se alla fine si parla sempre di tradimento. Sembra infatti, dice il settimanale Chi, che fra la De Lellis e la Rodriguez ci siano delle scintille a causa di un flirt che l’argentina avrebbe avuto con Andrea Damante, nel periodo in cui l’influencer stava ancora con il suo ex fidanzato. Nei giorni scorsi tra l’altro Giulia ha condiviso un piccolo sfogo su Instagram parlando di una persona che la imiterebbe, senza però raggiungere il successo. Secondo alcune malelingue la frecciata sarebbe diretta proprio alla Rodriguez, per via dei tutorial di trucco che la tangera ha deciso di condividere sui propri profili social. “Devo stare zitta perché se parlo io rovino famiglie, quindi continuerò a stare zitta per il bene di tutti quanti”, ha aggiunto inoltre, rivelando quindi che la persona in questione sarebbe sposata. Oggi, mercoledì 13 novembre 2019, Giulia De Lellis sarà ospite del Maurizio Costanzo Show. Il discorso ricadrà anche su questa notizia oppure si parlerà solo del suo libro e delle vendite registrate finora? Secondo quanto riportato da Il Tempo, già a settembre l’ex gieffina ha venduto più di 45 mila copie, raggiungendo il primo posto su Amazon ed entrando nella top 10 di IBS. Il Corriere della Sera sottolinea invece che ad oggi si sarebbe superato lo scoglio delle 100 mila copie vendute.

Giulia De Lellis, una nuova carriera per lei

Essere autrice potrebbe aver aperto una strada interessante per la carriera di Giulia De Lellis. Dato il successo registrato con il suo primo libro, l’influencer sta già pensando ad una nuova pubblicazione. Una decisione forse maturata durante la recente vacanza di un mese che si è concessa con il fidanzato Andrea Iannone. C”Ma perchè ti devi per forza photoshoppare facendoc redere di essere più alta? La conosciamo tutti la tua altezza! Finiamola di voler apparire perfette sui social, passa un messaggio sbagliato”, scrive intanto un’ammiratrice polemizzando su una delle ultime foto pubblicate da Giulia. Nello scatto, la ragazza si mostra in reggiseno e slip, uno scatto audace fatto a Napoli la settimana scorsa in occasione di un evento di Tezenis. Effettivamete la prospettiva scelta dal fotografo mette in risalto le lunghissime gambe dell’influencer, di sicuro molto più evidenti rispetto al busto, che in confronto sembra piuttosto ridotto. L’effetto insomma fa pensare subito ad una manipolazione fin troppo evidente dello scatto.

La foto da Napoli





