C’è chi ha salutato l’inverno e dato il benvenuto alla primavera con ancora tra le vette delle montagne una spolverata di neve, chi neanche si accorge del tempo che fa dato che si è impegnati con le fatiche quotidiane, e chi come Giulia De Lellis e Tony Effe che possono permettersi di fuggire quando vogliono regalandosi una vacanza, come in questo caso alle Maldive.

Nessuna crisi, quindi, tra l’influencer e il rapper reduce da Sanremo dove non ha di certo convinto la critica, che non ha usato parole molto lusinghiere per il suo brano, tra i meno ricordati per gli irriducibili amanti del Festival. Scatti di coppia, dunque, alle Maldive mettendo in bella mostra dei mocassini, che faranno sicuramente la loro bella figura nel resort di lusso che hanno scelto per godersi questi magici momenti insieme.

Giulia De Lellis e Tony Effe in vacanza insieme: tutto procede a gonfie vele

Si può dire che tutto proceda a gonfie vele tra Giulia De Lellis e Tony Effe: i due appaiono più innamorati che mai, e soprattutto affiatati, e non è facile al giorno d’oggi. Come meta per la loro fuga d’amore hanno scelto un resort di lusso posizionato su una delle isole più grandi dell’Atollo di Malé Nord. Decidendo di non mettere troppo in piazza le loro vite sentimentali, per i loro fan ogni scatto di coppia è vissuto come un evento, come si può vedere dalla foto in calce all’articolo, oltre a quelle presenti sui loro seguitissimi profili social.

L’influencer – definita impegnativa dal suo fidanzato – lo ha seguito anche a Sanremo al fine di fargli sentire tuta la sua vicinanza e si parlava anche di una possibile proposta di matrimonio da parte di lui, che poi non è avvenuta. Ora si godono acque cristalline, sole raggiante e la comodità dei loro mocassini che costano la bellezza di 800euro.