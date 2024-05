Giulia De Lellis: “Parliamo di cose che non si fanno…”/ La bordata a Belen Rodriguez e Sonia Lorenzini!

Giulia De Lellis al centro del gossip: l’ex Uomini e donne si sfoga sulle ex amiche

Tra i volti nella storia di Uomini e donne, Giulia De Lellis torna al centro del gossip esplosivo che coinvolgerebbe anche Belen Rodriguez e Sonia Lorenzini. La mora influencer torna a far parlare di sé lanciando un j’accuse a due amiche (forse ex amicizie) vip e colleghe influencer, tacciandole di alto tradimento sotto il piano della scala di valori. E rispetto alle parole dell’accusa il portale web Biccy rileva tra le principali indiziate al titolo di destinatarie del j’accuse le vip, Belen Rodriguez e Sonia Lorenzini.

In replica agli ultimi quesiti ricevuti nel web, nel dettaglio, Giulia De Lellis non nasconde la delusione provata per via della condotta assunta dalle influencer ex amiche, innominate: “Qualcuna del settore che mi ha delusa? Qualche influencer? Ma Giuly, ci sono state un paio di persone che si sono comportate molto molto molto male e loro lo sanno, ma le ho perdonate. Nel senso che se le incontro le saluto ma non hanno a che fare niente con me, con la mia vita -fa sapere l’ex Uomini e donne, sibillina-. Le ho perdonate, non mi interessa -avanza lo sfogo di dominio pubblico, poi,-. Ma menomale è successo ben venga! Non ho sofferto per il problema ma per come loro si sono comportate davanti al problema. Stiamo parlando di cose che non si fanno a un’amica”.

Quindi il j’accuse dell’ex corteggiatrice di Andrea Damante a Uomini e donne rincara la dose: “Ci sono delle regole che le amiche hanno e le sappiamo tutti le regole delle amiche. Non bisogna farsi i fidanzati delle amiche, non si fanno neanche gli ex fidanzati delle amiche. Queste sono una serie di regole importanti che credo si sappiano. Io sono venuta a sapere. Io vengo sempre a sapere tutto. Comunque in maniera importante sono stata fortunata, ho delle vere amiche al mio fianco”.

Le vip “innominate” nell’affare Giulia De Lellis

La fonte web Biccy si direbbe certa che dietro la delusione covata da Giulia potrebbe esservi anche un tradimento, commesso probabilmente con la complicità di una vecchia fiamma tra cui proprio Andrea Damante. Il primo nome di una possibile ex amica alla mention di Giulia De Lellis sarebbe rivelato anzitempo nel 2019 da Gabriele Parpiglia, ospite al web format di Tommaso Zorzi:“Vuoi sapere del gossip di Damante e della Lorenzini? Alle mie orecchie risulta che lei sia una delle telefonate, o una delle persone che ha tradito la fiducia di Giulia. Loro erano amiche. Sonia non era fidanzata. Lui era fidanzatissimo. Però ragazzi, tutti abbiamo tradito. Anche io e te abbiamo tradito”.

La seconda innominata invece spunterebbe tra le pagine di Chi magazine: “Un pettegolezzo, rimasto segreto per molti mesi, infiamma il mondo del gossip: si sussurra di un rapporto clandestino. – le parole infuocate sul giornale – Parliamo di circa un anno fa, tra Belen Rodriguez (allora fidanzata con Andrea Iannone) e Andrea Damante (a quel tempo legato a Giulia De Lellis). In molti si chiedono allora se il grande amore tra Giulia De Lellis e Iannone non sia nato come una ripicca ad alto livello.”











