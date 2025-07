Giulia De Lellis: perché ha scelto il nome Priscilla per la figlia e la folle proposta di Tony Effe dopo due mesi di relazione.

Giulia De Lellis ha parlato della sua gravidanza per la prima volta in assoluto su TikTok spiegando ai fan come sta vivendo questo momento molto delicato. Ha spiegato di non essersi mai fermata per via dei tanti impegni lavorativi e che quindi non ha potuto avere del tempo per raccontare ai follower cosa sta succedendo. “La gravidanza sta andando nel migliore dei modi e non è così scontato avere la fortuna di viverla così bene”, ha spiegato Giulia De Lellis, in attesa della figlia Priscilla”.

Giulia De Lellis influencer a tempo pieno anche in gravidanza/ Sulla scia di Chiara Ferragni ma senza errori

“Questa è stata una gravidanza cercata, voluta, volutissima. Non è neanche arrivata con semplicità come mi aspettavo”, ha svelato l’influencer ai suoi fan, “Fosse stato per il mio ragazzo già dal secondo mese potevamo avere un bambino, sono stata io invece a temporeggiare perché prima volevo una casa un po’ più grande. Poi non sono rimasta incinta proprio subito”. Poi ha svelato come mai ha chiamato sua figlia col nome di Priscilla, cosa significa e chi l’ha scelto.

Tony Effe e Giulia De Lellis, il retroscena: "Il test positivo non arrivava"/ "Volevano un figlio da tempo"

Giulia De Lellis: “Vi svelo come sono cambiata durante la gravidanza”

Giulia De Lellis e Tony Effe sono felicissimi di aspettare una bambina. Dopo un anno di fidanzamento con il rapper, l’influencer aveva svelato pochissime cose rispetto alla gravidanza, ma nelle ultime ore finalmente ha svelato alcuni perchè, come ad esempio quello della scelta del nome: “La bambina si chiamerà Priscilla, volevamo un nome romano. Significa estremamente nobile, importante”, ha svelato l’influencer spiegando di essere innamorata di questo nome e che lo ha scelto Tony Effe.

Giulia De Lellis choc, vacanze da sola senza Tony Effe/ Fan in allarme, ma lei risponde secca

“Quando Tony mi ha detto questo nome io mi sono rinnamorata di lui. Il modo in cui lo diceva è stato bellissimo e mi sono rinnamorata di lui”, ha spiegato. Giulia De Lellis rivela poi di essere cambiata da quando è incinta, di essere diventata molto gelosa del compagno e di perdere la pazienza molto più facilmente. L’influencer non ha voluto raccontare niente rispetto a quanto peso ha preso durante questo periodo e non ha svelato quante settimane mancano alla nascita della piccola Priscilla.