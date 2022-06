Giulia De Lellis rompe con Carlo Beretta? / Arriva la conferma con un gesto social..

Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta : cosa succede tra i due fidanzati?

Giulia De Lellis è in crisi con Carlo Gussalli Beretta? E’ bastato qualche giorno di totale assenza di post di coppia via social da parte dei due fidanzati vip per sollevare il polverone in rete del chiacchiericcio malevole che vedrebbe i due giovani piccioncini sull’orlo di una crisi d’amore.

Giulia De Lellis, frecciatina all'ex fidanzato?/ Un video su Tik Tok scatena...

Lei, volto storico di Uomini e donne, dove Giulietta ha coperto il ruolo di corteggiatrice al trono classico dell’ex Andrea Damante, e lui figlio di una famiglia imprenditrice che produce armi, ora sono al centro del gossip che li vedrebbe vicini ad un epilogo triste della loro storia d’amore, come supposto dal popolo del web. Ma cosa c’è di vero?

Giulia De Lellis, brutto spavento per lei/ Ricoverata in ospedale: ecco come sta

A quanto pare nulla rispetto alle voci malevoli sul conto della coppia, dal momento che Giulietta ha appena pubblicato tra le Instagram stories un post che non lascia a quanto pare alcun dubbio.

Giulia De Lellis smentisce il rumor sulla crisi con Carlo Gussalli Beretta

Nel dettaglio, la storia in questione che metterebbe a tacere ogni malalingua su una possibile rottura preannunciata tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta immortala i diretti interessati mentre sono a bordo di un’auto e visibilmente felici. Ma non è tutto.

Perché, inoltre, l’Instagram story rivelatrice è corredata da un messaggio sibillino dell’influencer originaria della regione Lazio, che non lascerebbe più alcun dubbio sulla relazione in corso tra lei e Carlo Gussalli Beretta.

Giulia De Lellis, dedica al fidanzato Carlo Beretta/ "Non mi basta mai" e i fan...

Così come emerge tra le nuove Instagram stories di Giulia De Lellis, infatti, la mora influencer ha riportato il seguente messaggio, che vorrebbe essere una chiara replica a chi scommetterebbe su una rottura tra lei e Carlo Gussalli Beretta: “Ogni tanto si fa fare una foto l’amore mio”.

Insomma, con l’ultimo messaggio sembra proprio che l’ex Uomini e donne voglia smentire i rumor sulla crisi d’amore in corso con il fidanzato, senza nascondere che lui abbia la tendenza a trincerarsi in un silenzio social, stando quindi lontano dai rumor e il mondo della cronaca rosa in generale. Ma dove si trovano al momento Giulietta e l’amato Carlo? A quanto pare i piccioncini vip sono volati al caldo nella bellissima Istanbul, in Turchia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA