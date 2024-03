Giulia De Lellis sale in cattedra alla Bocconi ed é polemica/ La svolta dell’ex Uomini e donne

Uomini e donne, Giulia De Lellis insegna i dogmi dell’attività di influencer

Giulia De Lellis si prepara per la svolta nel ruolo inedito di insegnante per una masterclass alla cattedra dell’università Bocconi, sulla scia del gossip bollente sul conto dell’ex Uomini e donne. É quanto si apprende dell’ex corteggiatrice storica del tronista Andrea Diamante a Uomini e donne, nelle ore in cui impazza il gossip dell’avvistamento di coppia degli ex fidanzati che potrebbe preludere ad un ritorno di fiamma tra i due.

Nel frattempo, mentre i due ex fidanzati divenuti popolari con la scelta di Andrea D’amante ricaduta su Giulia De Lellis a Uomini e donne lascerebbero pensare di essere tornati a frequentarsi,

L’influencer di Pomezia, Giulia De Lellis, fondatrice oggi del brand beauty Audrer, fa sapere di essere attesa come ospite in Ateneo presso l’Università Bocconi di Milano. Questo al fine di poter parlare della sua ascesa professionale.

La mora e popolare influencer attiva sui social media, in particolare collaboratrice di promozione di diversi brand, sarebbe invitata dalla Sda Bocconi di Milano per tenere una masterclass di orientamento al successo- sulla base del suo percorso fino al titolo di influencer. Un incontro pensato per gli studenti del Master in Fashion, experience & design management dell’Università Bocconi di Milano.

Un’occasione, quella del prossimo 20 Marzo, che vedrà registrarsi il matching tra la domanda e l’offerta nel mercato del lavoro, rappresentati rispettivamente dallo sbocco occupazionale di cui si rende portavoce della sua categoria Giulia De Lellis e l’altra parte, i potenziali eredi dell’ex Uomini e donne nel mondo del Marketing e la Comunicazione.

E incalzata dal Corriere della Sera, a margine del preannunciato upgrade al ruolo di insegnante Giulia De Lellis ricorda che dopo il diploma conseguito all’Istituto professionale di moda e arte, la svolta nella sua vita arrivava con la partecipazione a Uomini e donne, a cui seguiva poi quella al reality show Grande fratello vip 2 fino al rilascio del libro sull’amore complicato con Andrea Domande, “Le corna stanno bene su tutto…”.

La svolta da volto popolare di Uomini e donne a influencer nel Marketing

«Mi piaceva, l’ho raccontato sui social -fa sapere Giulia De Lellis del successo riscontrato come influencer, in particolare dal 2016, con la sponsorizzazione di prodotti e servizi-. Dopo un po’ arriva mia sorella: “lo volevo provare ma non si trova più”.. Ho iniziato a farmi domande. Vado nella profumeria vicino a casa – vivevo a Roma – e mi spiegano: “le ragazze chiedono quello che hai usato tu”. Una, due, tre volte. Non ci potevo credere. [..] Prima della tv facevo la commessa a Pomezia: 1.200 euro al mese. Quando sono arrivati i primi contratti grazie ai social quasi mi vergognavo: con un pacchetto di post potevo andare oltre quanto prendevo in negozio in un mese».

«La chiarezza è fondamentale: se stai pubblicizzando un prodotto scrivi “adv” -spiega poi alcuni dogmi della sua attività di influencer, Giulia De Lellis-, se ti è stato regalato “gift”, altrimenti è “no sponsor”. Per noi che operiamo nel web è sempre stato così: bene che diventi legge ciò che era affidato all’autoregolamentazione. Ho fatto anche io errori e ho chiesto scusa. Ma dagli errori si impara e si migliora». E il riferimento delle sue dichiarazioni é non troppo velatamente anche all’affaire Chiara Ferragni, l’influencer finita al centro delle inchieste rispetto all’accusa di mancata trasparenza relativamente alla sua attività, in particolare alle operazioni di beneficenza relative alla promozione di alcune collaborazioni come il caso dei panettoni Balocco e quello delle uova Dolci preziosi.

Nel frattempo, intanto, l’opinione dell’occhio pubblico nel web si divide sulla salita in cattedra di Giulia De Lellis. Da una parte ci sono i fan che promuovono l’influencer per l’impegno e dall’altra, invece, gli haters contestano l’ex Uomini e donne, ritenendola un mero prodotto della visibilità data dal dating show di Maria De Filippi e quindi non all’altezza dell’insegnamento del Marketing.











