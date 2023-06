Giulia De Lellis sbotta: “Ho 27 anni, come fate a dire che sembro più grande?”/ E sui capelli bianchi…

Giulia De Lellis si sfoga con i fan

Giulia De Lellis utilizza i social sia per lavoro, ma anche per mantenere un filo diretto con i fan insegnando loro a truccarsi coprendo anche qualche, piccola imperfezione della pelle. Giulia, tuttavia, quando non ha troppi impegni lavorativi, si diverte anche a rispondere alle loro domande attraverso l’apposita funzione di Instagram. Nelle scorse ore, così, di fronte a domande e commenti di fan che sottolineando come dimostri più della sua età anagrafica, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che oggi è una delle influencer più amate e seguite, si è lasciata andare ad uno sfogo.

«Comunque ragazzi, guardatemi: io ho fatto 27 anni quest’anno, cioè li ho già compiuti. Voi dovete dirmi come fate a dire che li porto male e che sembro più grande? Non la capirò mai questa cosa vi giuro», ha detto la De Lellis che non riesce a comprendere quale sia la ragione per cui tutti pensano che abbia più di 27 anni.

Giulia De Lellis e la domanda sui capelli bianchi

Dopo aver chiarito di non riuscire a capire i vari commenti sulla sua età, Giulia De Lellis ha anche raccontato cosa le è successo dopo che una ragazza le ha fatto una domanda sui capelli bianchi. “Comunque, ragazzi vi dico cos’è successo ieri. Mi arriva questo messaggio da una ragazza che mi dice: ‘Giulia ti seguo da anni e ho notato che ti stanno crescendo i capelli bianchi, ma cosa fai? Li copri in qualche modo?’. Io sono rimasta un po’ così, scioccata, perché nessuno mi aveva mai detto dei capelli bianchi, nemmeno i parrucchieri”, le parole dell’influencer.

La De Lellis, poi, ha concluso così: “Voglio, in ogni caso, far sapere a questa ragazza che non ho nessun capello bianco e che le sfumature che, a volte, si vedono sono semplicemente dei capelli che si schiariscono quando prendo il sole”.













