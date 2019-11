Giulia De Lellis scrittrice per Wikipedia/ “Onorata… ma è un titolo grande per me!”

Giulia De Lellis vuole lasciare la sua agenzia? Questa è l’ultima indiscrezione emersa tra le pagine di Chi, in edicola da oggi, mercoledì 20 novembre 2019, con il suo nuovo numero: “Giulia De Lellis vuole cambiare il suo management e aprire una società con il fidanzato Andrea Iannone. Così potranno gestire insieme i loro affari”, si legge. Nel frattempo l’esperta in tendenze, intervistata da QN, si è descritta in poche parole: “Giulia oltre ad un personaggio è una persona. Una persona sensibile, che ama la vita. Forse un po’ testarda, ma molto onesta, sincera e che non ha peli sulla lingua! Insomma è una semplice ragazza di 23 anni che poi ha avuto la fortuna di farsi conoscere da molte persone e racconta a chi la segue ciò che fa, quello che sperimenta: la cosiddetta “influencer”. In questo periodo Wikipedia l’ha classificata come una scrittrice, come ha preso questa cosa? “Sorrido! Mi fa piacere, mi sento persino onorata ma penso sia un titolo troppo grande per me. Me lo tengo con piacere finché posso!”.

Giulia De Lellis tra successi ed esempi: “La mia fortuna? Famiglia e amore!”

Quando Giulia De Lellis è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip, aveva dichiarato di non avere letto nemmeno un libro in vita sua ma oggi, invece, ne ha scritto uno di enorme successo: “Anche questo mi fa sorridere! Sono orgogliosa dei miei successi, delle mie crescite morali, oltre che professionali. Da quando dissi quella frase come potete notare le sono cambiate di cose!”. La fidanzata di Andrea Iannone ha anche svelato chi è il suo punto di riferimento nella vita: “Mia sorella. Inevitabilmente, anche mia mamma. Sono cresciuta con due esempi di donne molto chiari. Cristalline! Loro da sempre sono nero o bianco, tutto o niente. Due caratteri molto forti che di conseguenza hanno formato il mio. Ed eccomi qui. Sono il mix perfetto tra le due, solo un po’ più sensibile. Ho la lacrima più facile della loro”. In ultimo, ha svelato quale sia attualmente, la sua fortuna più grande: “La mia famiglia. Il mio compagno. La famiglia del mio fidanzato. I miei amici. I miei seguaci. In sostanza: tutte le persone che fanno parte del mio quotidiano, che mi danno sempre un motivo in più per sorridere! Mi piace tanto sorridere”.

