Giulia De Lellis si sposa?/ Carlo Beretta le regala un anello: “Ho detto sì…”

Giulia De Lellis ha trascorso la giornata di San Valentino insieme al fidanzato Carlo Beretta, con cui sta insieme ormai da qualche mese dopo la fine definitiva della sua relazione con Andrea Damante. Solo qualche settimana il giovane imprenditore ha organizzato una festa a sorpresa per il 25esimo compleanno dell’ex protagonista di Uomini e Donne. In occasione della festa degli innamorati i due ragazzi hanno pranzato insieme ad Anzio e, tra una portata e l’altra, Giulia De Lellis ha mostrato ai suoi fan il regalo ricevuto dal fidanzato: un meraviglioso anello. “Ho detto sì”, ha scritto nella storie di Instagram. Aggiungendo poco dopo: “Ho detto sì al primo, dopo tutti questi antipasti”. Nessuna proposta di matrimonio al momento, ma l’influencer ha voluto scherzare con i suoi fan. Giulia De Lellis ha poi portato Carlo Beretta a Nettuno, dove è cresciuta, per fargli vedere la sua scuola.

Giulia De Lellis festeggia San Valentino con Carlo Beretta

Mentre Giulia De Lellis festeggiava San Valentino con il Carlo Beretta ad Anzio, il suo ex Andrea Damante ha trascorso la giornata sul lago di Como con la giovane attrice Elisa Visari, con cui fa coppia fissa. Con loro c’era anche Tommaso Kowalski, il cucciolo di Spitz di Pomerania toy che Damante e De Lellis avevano preso a giugno e che ora si “dividono” come genitori separati. Tempo fa, su Instagram, Giulia De Lellis aveva parlato della rottura con il dj veronese: “La sua felicità è anche la mia! Siamo andati oltre, nel rispetto di quello che siamo stati e di quello che per sempre saremo. In questa nuova fase di vita mi piace dire che nessuno ha mancato di rispetto a nessuno e che siamo molto sereni… Serenità e felicità ciò che sto cercando di recuperare anche io concentrandomi su altro!”.



