Durante l’imminente Festival della Canzone Italiana tutto può succedere: gli spettatori devono essere pronti alle polemiche, ai colpi di scena e, stando all’ultimo gossip, anche a momenti sentimentali davvero importanti e sorprendenti. Stando all’’esperta di gossip Deianira Marzano quest’anno al Festival potrebbe succedere qualcosa che lascerebbe a bocca aperta una fetta di fan di Giulia De Lellis. Perché proprio lei? Perché si sta parlando di una proposta di matrimonio.

Ebbene sì, stando alla bomba di gossip dell’influencer Tony Effe avrebbe ordinato la bellezza di 4mila rose da far consegnare alla sua bella che lo accompagnerà per tifarlo come si deve. Sarà in quell’occasione che le farà la tanto attesa proposta di matrimonio?

Giulia De Lellis e Tony Effe: ci sarà la proposta di matrimonio al Festival?

Il contatto che ha scritto a Deianira Marzano ipotizza che queste rose che Tony Effe ha ordinato durante la settimana di Sanremo 2025 sarebbero per la sua fidanzata Giulia De Lellis. Che sia intenzionato a farle una proposta di matrimonio? Considerando che di foto di loro due ce ne sono pochissime, può anche darsi che il rapper decida per una proposta di basso profilo, senza tanti annunci sui social, anche se ormai si sa che se non si posta allora non si esiste, no?

L’arrivo del rapper per la prima volta sul palco dell’Ariston ha lasciato sorpresi buona parte degli spettatori del Festival anche se ormai la figura del rapper e del trapper è stata sdoganata. Considerando il dissing tra lui e Fedez molti pensano che nel dietro le quinte del più grande evento televisivo dell’anno ci sarà uno spettacolo altrettanto interessante, con la speranza che chi si occupa di filmare il backstage riesca a filmare i momenti più salienti. Insieme al rapper, però, ci sarà anche la sua fidanzata che ha detto più volte di essere innamorata di lui oltre ad averlo difeso per i suoi brani. E se da una parte la coppia è felice e innamorata sempre di più dall’altra Fedez avrà il suo da fare per cavalcare le polemiche e il gossip che Fabrizio Corona ha fatto partire solamente una settimana fa.

