Giulia De Lellis, nozze in arrivo con Tony Effe? A quanto pare i due sarebbero in procinto di fare il grande passo: gli indizi social

È un’estate magica per Giulia De Lellis che tra poche settimane diventerà mamma. Dopo le voci e la conferma della gravidanza, la ex protagonista di Uomini e Donne è pronta ad abbracciare il suo grande amore, Priscilla, la bimba che aspetta da Tony Effe. E, dopo l’arrivo della loro piccolina, i due potrebbero essere attesi ancora da un’altra bella novità. A quanto pare, infatti, Giulia De Lellis potrebbe presto diventare la moglie di Tony Effe e viceversa. I due, secondo alcune voci che circolano nell’ambiente, sarebbero pronti a dirsi “sì”, convolando a nozze. Ma quanto c’è di vero in questa indiscrezione che circola ormai da giorni? E soprattutto, da cosa nascono queste voci?

Bisogna tornare indietro di qualche mese per cogliere il primo indizio. Sembrerebbe che Tony Effe abbia regalato a Giulia De Lellis 4000 rose durante la sua esperienza a Sanremo. In tanti hanno pensato già allora ad una proposta di matrimonio da parte del rapper romano all’influencer, mai confermata da nessuno dei due. Alla precisa domanda posta dai giornalisti a Sanremo, Tony Effe ha risposto con un laconico: “No comment”.

Giulia De Lellis si sposa con Tony Effe? La storia Instagram fa nascere il dubbio

In una delle ultime storie di Giulia De Lellis si vede il suo pancione con la sua mano che lo accarezza e sull’anulare uno splendido anello che secondo alcune persone potrebbe essere quello della proposta di matrimonio. Dunque, sono diversi gli indizi che hanno fatto pensare che potrebbero presto arrivare le nozze tra Tony Effe e Giulia De Lellis. Indizi, c’è da dirlo, mai confermati dai due diretti interessati: dunque non è chiaro se davvero tra i due ci sia un progetto più importante a breve termine, ovvero quello delle nozze. La coppia, comunque, vivrà a breve una grandissima emozione, forse ancor più del “sì” e dello scambio delle fedi: la nascita di Priscilla.