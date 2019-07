Giulia De Lellis, siparietto con Iannone/ “Non volevo scrivere delle corna. Poi…”

Giulia De Lellis si gode il successo della sua prima fatica letteraria e, attraverso una serie di storie fatte alla presenza del fidanzato Andrea Iannone, spiega i motivi che l’hanno spinta a scrivere il libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza” in cui racconta come ha reagito al tradimento subito dall’ex fidanzato Andrea Damante. Prima di svelare i dettagli del libro, Giulia lascia la parola ad Andrea Iannone: “E’ bello perchè l’ha scritto a mano e io ho letto tutti i suoi appuntini. Non credevo avesse questo genio la De Lellis. Ha un’inventiva veramente imbarazzante”, commenta il pilota. “Mi sottovalutava come tanti”, aggiunge l’influencer. Ma come è nata l’idea di scrivere un libro su un argomento così intimo della propria vita privata? Un’idea che non è nata spontaneamente nella testa della De Lellis che confessa di aver ricevuto la proposta della Mondadori a cui, inizialmente, aveva detto no.

GIULIA DE LELLIS, SIPARIETTO CON IANNONE: “NON VOLEVO SCRIVERE UN LIBRO SULLE CORNA…”

La prima proposta della Mondadori cade nel vuoto. Giulia De Lellis, finita al centro della polemica anche per la confessione sui soli due libri letti in tutta la sua vita, decide di non accettare l’offerta anche perchè non avrebbe mai voluto parlare di un argomento così intimo e delicato “perchè sono sempre stata quella dei panni sporchi si lavano in casa e quindi ho detto no”. Poi, però, cambia idea: “dopo qualche mese sono tornati” – racconta Giulia che, prima di decidere, si reca da una persona molto importante per lei che le fa un discorso che ha poi dato vita al progetto del libro. “Vado da questa persona che mi dice: ‘Giulia fallo perchè è giusto che tu pianga un morto che non hai mai pianto. Scrivendo questa storia, oltre a risolvere tanti fantasmi che hai con te stessa, potresti aiutare o essere semplicemente di compagnia alle ragazze che, in questo momento, stanno vivendo quello che in passato hai vissuto tu'”. Parole che hanno fatto riflettere la De Lellis che ha così deciso di accettare la proposta della Mondadori: “quindi ho pensato che potesse essere interessante condividere con voi una parentesi molto importante e toccante della mia vita”, conclude Giulia.

