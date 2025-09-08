Fan di Giulia De Lellis in agitazione per diverse ore di silenzio sui social: “Ha partorito!”. Lei interviene e svela la verità!

E’ il tormentone delle ultime ore e il web è letteralmente in subbuglio: che fine ha fatto Giulia De Lellis? Data la sua attività da influencer, anche solo 24 ore senza postare contenuti vale come campanello d’allarme per i fan, ancor di più date le circostanze in realtà ben più liete in dirittura d’arrivo. La fidanzata di Tony Effe è infatti incinta e, stando ai calcoli, saremmo proprio nel periodo propizio per la nascita. Dunque, ne consegue che l’assenza improvvisa dai social ha immediatamente alimentato il dubbio più ovvio: Giulia De Lellis ha partorito?

Ebbene sì, per gli oltre 5 milioni di follower di Giulia De Lellis più indizi sembrano convergere verso un’unica conclusione: “Potrebbe aver partorito, è nata Priscilla!”. Come anticipato, in queste settimane dovrebbe effettivamente concretizzarsi la nascita della prima figlia frutto dell’amore tra lei e il noto rapper Tony Effe. Ultimate le premesse, è necessario dire che le conclusioni dei fan si sono presto rivelate troppo affrettate.

“Colpa del cellulare rotto!”, questa sarebbe la giustificazione offerta in queste ore proprio da Giulia De Lellis. Come riporta Coming Soon, l’influencer non ha potuto non notare l’agitazione generata dalla sua assenza e la convinzione di molti a proposito di un possibile parto imminente o già effettuato. Per questa ragione, la fidanzata di Tony Effe è intervenuta sui social e sembra aver smentito la possibilità di aver dato alla luce la piccola Priscilla. L’assenza improvvisa dai social sarebbe infatti ascrivibile ad un cellulare rotto; dunque, nessun lieto annuncio a breve o sorprese da raccontare. Manca comunque poco al lieto evento e presto Giulia De Lellis sarà più che felice di raccontare al suo pubblico la nascita della sua prima figlia.