Giulia De Lellis: “Spero che Damante sia orgoglioso di me”/ “Iannone? Mi ha…”

E’ un momento magico per Giulia De Lellis che, dopo aver avuto molte perplessità, ha deciso di racontare la sua storia con Andrea Damante nel libro “Le corna stanno bene su tutto” che, uscito il 17 settembre, è già un successo. Ai microfoni del settimanale Spy, Giulia, oltre ad aver ribadito di averci pensato molto prima di accettare l’offerta di scrivere un libro, svela di non averne mai parlato con Andrea Damante: “ha rilasciato delle interviste a riguardo. Io non ci ho mai parlato. Ma spero sia orgoglioso di me“, confessa l’influencer che conferma di aver avuto due fasi nell’elaborazione del tradimento – “ho avuto la fase detective e poi ho avuto anche la fase aggressiva. Volevo distruggere tutto e ho distrutto un sacco di cose come l’iPad, un sacco di abiti, la playstation. Penso, c’era un’assicurazione sulla playstation … E’ stato bravo, aveva visto lungo, è stato bravo”.

GIULIA DE LELLIS: IL TITOLO DEL LIBRO L’HO VOLUTO FORTEMENTE”

Per il libro che racconta una parte importante della sua vita, ha scelto un titolo “Le corna stanno bene su tutto” che ha voluto fortemente. “Inizialmente, nessuno, ma nessuno lo voleva e io dicevo ‘ma cavoli, fidatevi di me. E’ il mio libro, è il mio modo di descrivermi, è quello che andrà in copertina. E’ la copertina’. E, io tra l’altro, sono una che ha sempre giudicato i libri dalle copertine. Comunque, tutti mi dicevano ‘il titolo è troppo lungo, non funzionerà, non piacerà, ma come faranno a ricordarselo?’. Io l’ho voluto fortemente, l’ho sentito mio”, spiega a Spy l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Un libro che, per Giulia De Lellis, è stata una terapia anche se non è riuscita a perdonare Andrea Damante: “ci ho pensato tante volte, m non lo so proprio fare. Ci ho provato e invidio chi lo sa fare perchè tante vole è un mettersi l’anima in pace. Ho provato a tornarci insieme? Sì. Speravo di potercela fare però un ritorno effettivo non ‘è mai stato”.

GIULIA DE LELLIES: “CON ANDREA IANNONE E’ STATO TUTTO NATURALE”

Dopo il tradimento, Giulia De Lellis è tornata ad avere fiducia negli uomini grazie all’incontro con Andrea Iannone: “con lui è stato tutto naturale” – spiega a Spy. “Ho incontrato una persona che, gurdandola negli occhi, mi dava serenità, tranquillità. Non me l’aspettavo neanch’io, è stato inevitabile, è stato un qualcosa che non ho controllato. E mi fido di lui, mi fido proprio di lui. E’ strano, ma quando lui parte, io sono serena, anzi sono contenta: so che lui ha questo lavoro che si è sudato facendo sacrifici pazzeschi e so che è appagato. E quando lui è felice, sono felice anch’io“, aggiunge l’influencer che non nasconde di sognare il matrimonio e una famiglia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA